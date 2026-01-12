Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση προκειμένου να βάλει τέλος στη «μάστιγα» των ελληνοποιήσεων για τα αγροτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προωθεί το Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι τα εισαγόμενα προϊόντα «βαφτίζονται» ελληνικό λόγω έλλειψης ψηφιακής ταυτότητας. Η λύση που προωθείται είναι κάθε παρτίδα με προϊόντα να αποκτά μοναδικό ψηφιακό κωδικό, όπου θα περιλαμβάνονται στοιχεία για την ποικιλία, τη χώρα και τη γεωγραφική ζώνη. Αντίστοιχα, τα εισαγόμενα φορτία λαμβάνουν υποχρεωτικό Barcode «Εισαγωγής» που δεν μετατρέπεται ποτέ σε ελληνικό.

Στόχος είναι η ιχνηλασιμότητα από το χωράφι έως το ράφι, η οποία θα επεκτείνεται και στην απόδειξη

Σήμερα, για παράδειγμα όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες, όταν ένας παραγωγός παράγει «πορτοκάλια» τα δελτία αποστολής γράφουν σκέτο «πορτοκάλια», δεν αναγράφουν ούτε προέλευση, ούτε περιοχή, ούτε ποικιλία.

«Έτσι με αυτή τη γενική περιγραφή συνοδεύονται τα προϊόντα από τον παραγωγό μέχρι το ράφι», επισήμανε χαρακτηριστικά. Η λύση που προωθείται, είναι να κωδικοποιηθούν οι πληροφορίες των προϊόντων, έτσι ώστε όλα τα ελληνικά προϊόντα να έχουν ένα barcode, το οποίο θα ακολουθεί το προϊόν από το χωράφι έως το ράφι, από το χωράφι έως την απόδειξη.

Στόχος είναι, όπως επισημάνθηκε, η ιχνηλασιμότητα από το χωράφι έως το ράφι, η οποία θα επεκτείνεται και στην απόδειξη. «Να γνωρίζουμε ότι σε αποθήκες, σε σημεία στα οποία συγκεντρώνονται προϊόντα, υπάρχουν τόσα ελληνικά προϊόντα τα οποία έχουν τα ελληνικά barcodes και τόσα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία έχουν το εισαγόμενο barcode», αναφέρθηκε.

Η εφαρμογή Agro-Verify

Με μόλις τέσσερα βήματα, ο καταναλωτής θα μπορεί να ξέρει όλη την «αλήθεια» για κάθε προϊόν από την απόδειξη, ενώ θα μπορεί να διασταυρώνει τις πληροφορίες και να προχωρά σε καταγγελίες στον ΕΦΕΤ.

Ειδικά, τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν:

• Scan & Verify: Ο καταναλωτής σκανάρει το QR Code της απόδειξης και βλέπει ακαριαία τον παραγωγό και την ημερομηνία συγκομιδής

• Έλεγχος στο Ράφι: Δυνατότητα διασταύρωσης αν η ταμπέλα του καταστήματος συμφωνεί με τα ψηφιακά δεδομένα

• Άμεση Καταγγελία: Με ένα πάτημα, ο πολίτης ενημερώνει τον ΕΦΕΤ για τυχόν παρατυπίες

• Αποτελεσματικότητα: Το κράτος διενεργεί «έξυπνους» και στοχευμένους ελέγχους βάσει των υποδείξεων του συστήματος

Ψηφιακός έλεγχος στα αγροτικά προϊόντα

Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο ψηφιακός έλεγχος και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει σύνδεση με τους ελληνικούς μικροδορυφόρους για επιβεβαίωση της καλλιέργειας από το διάστημα.

Αξιοποιώντας τη σύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ και χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, θα αντλούνται πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε κάθε χωράφι και τι παραγωγή υπάρχει.

Ταυτόχρονα, και με τη συνδρομή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενισχύεται το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων, έτσι ώστε να γίνεται γνωστό τι παράγεται, πώς παράγεται, τι ζημιές έχουν προηγηθεί.

«Υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν ότι σε μια περιοχή, η συγκεκριμένη καλλιέργεια μπορεί να δώσει συγκεκριμένους τόνους. Συνεπώς, είναι πολύ εύκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι μπορεί να παραχθεί», ανάφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η δουλειά που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενισχύεται και από το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων. Μπορούμε με ακρίβεια να γνωρίζουμε τι παράγεται, πώς παράγεται, τι ζημιές έχουν δημιουργηθεί. Είναι ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να παρέχεται για όλα τα τα προϊόντα, αγροτικά, κτηνοτροφικά.

Βάσει αυτής της δυνατότητας, αλλά και μέσω των διασταυρώσεων που σήμερα διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ – και θα ενισχυθούν τη νέα χρονιά από τα συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – θα συμβάλλουν και στη διαχείριση των κρίσεων.

Πηγή: ΟΤ