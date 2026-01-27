newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θερμοκήπια: Πώς μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι στη Γεωργία
Agro-in 27 Ιανουαρίου 2026, 22:38

Θερμοκήπια: Πώς μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι στη Γεωργία

Το στοίχημα των 3.500 στρεμμάτων και των 10.202 θέσεων εργασίας για τα θερμοκήπια υδροπονίας – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Στη δραστική βελτίωση της μέσης αποδοτικότητας της εγχώριας παραγωγής κηπευτικών – λαχανικών, καθώς και στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και των θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, θα μπορούσε να συνεισφέρει η ανάπτυξη του κλάδου των υδροπονικών μονάδων.

Η θερμοκηπιακή γεωργία

Όπως αναφέρει σε μελέτη του το ΙΟΒΕ, η ανταγωνιστική και ποιοτική ελληνική παραγωγή από τη θερμοκηπιακή γεωργία εκτός εδάφους (ΘΓΕΕ) στην Ελλάδα και άλλες τεχνολογικά αναβαθμισμένες θερμοκηπιακές μονάδες θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς κηπευτικών-λαχανικών που σε αυξανόμενο βαθμό καλύπτονται από εισαγωγές.

Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα βοηθήσουν στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών, το οποίο έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Οι προκλήσεις στην υδροπονική καλλιέργεια

Υπολογίζεται ότι η εκτός εδάφους υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών-λαχανικών στην Ελλάδα καταλαμβάνει εκτάσεις που προσεγγίζουν τα 1.350 στρέμματα, με προοπτική να ξεπεράσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα 1.700-2.000 στρέμματα με βάση τις επεκτάσεις υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων θερμοκηπίων που έχουν ανακοινωθεί.

Εκτιμάται επίσης ότι η συνολική αξία παραγωγής από υδροπονικές μονάδες παραγωγής κηπευτικών διαμορφώθηκε το 2024 σε 64 εκατ. ευρώ, ενώ στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολούνται άμεσα περισσότερα από 1.300 άτομα.

Βεβαίως, η εκτός εδάφους υδροπονική καλλιέργεια αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη δομή των εκμεταλλεύσεων, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τον χαμηλό βαθμό εκπαίδευσης και ανανέωσής του, την περιορισμένη συνεργασία και συλλογική δράση, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις περιβαλλοντικές πιέσεις και την ανάγκη για καινοτομία και επενδύσεις.

Η δυνητική συμβολή στην οικονομία

Στη μελέτη εκτιμήθηκε η συνολική – υφιστάμενη και δυνητική – συμβολή της εκτός εδάφους υδροπονική καλλιέργεια στο ΑΕΠ και την απασχόληση της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις της με τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Η συνολική δυνητική συνεισφορά της στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της ελληνικής οικονομίας (άθροισμα υφιστάμενων και νέων θερμοκηπίων υδροπονίας έκτασης 3.500 στρεμμάτων) εκτιμάται, σε 395 εκατ. ευρώ ετησίως, περιλαμβανομένων των έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η ΘΓΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει συνολικά 10.202 θέσεις εργασίας ετησίως (σε ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης), στην πλειονότητά τους άμεσες (5.164 θέσεις εργασίας).

Έως 10.202 θέσεις εργασίας

Ο συνολικός πολλαπλασιαστής της προστιθέμενης αξίας των νέων θερμοκηπίων εκτιμάται σε 2,5, υποδεικνύοντας ότι για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας από τη δραστηριότητα της ΘΓΕΕ μπορεί να δημιουργηθεί στην οικονομία επιπλέον 1,5 ευρώ προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, ο συνολικός πολλαπλασιαστής απασχόλησης των νέων θερμοκηπίων εκτιμάται σε 2,1, υποδηλώνοντας ότι κάθε θέση εργασίας στη ΘΓΕΕ υποστηρίζει επιπλέον 1,1 θέσεις εργασίας (πλήρους απασχόλησης) στην υπόλοιπη οικονομία. Η υλοποίηση των επενδύσεων κατασκευής των σύγχρονων θερμοκηπίων μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά, με βάση το εξεταζόμενο σενάριο, το οποίο υποθέτει επενδύσεις της τάξης των 875 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου, με εγχώριο περιεχόμενο 31% κατά μέσο όρο (καθώς μεγάλο μέρος των εξοπλισμών εισάγεται από το εξωτερικό), εκτιμάται συνολική συνεισφορά 252 εκατ. ευρώ Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και υποστήριξη 6.689 θέσεων εργασίας στη διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες

Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας
Οι αποφάσεις στα μπλόκα 19.01.26 Upd: 19:10

Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό - Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τη χαρακτήρισε «παραγωγική», αλλά επισήμανε ότι «το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο»

Σύνταξη
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ

«Η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός», λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια «ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις
Ελλάδα 27.01.26

Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Τι έχουν διαπιστώσει μέχρι τώρα οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει
Explainer 27.01.26

55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει

Μια αναδρομή από το in στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, που έληξαν πριν από λίγες μέρες. Το αποτύπωμα του αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα μπλόκα να παραμένουν στο δρόμο για 55 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ιστορία.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα
Τι ζητά 27.01.26

Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα

Τη δεύτερη συνάντησή τους θα έχουν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Δαμασκός ελπίζει ότι θα πετύχει έκδοση του Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία.

Σύνταξη
Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί
Κόσμος 27.01.26

Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί

Το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς είχε μόλις εκτελέσει προσπέραση, τονίζει ειδικός στην αμυντική οδήγηση για το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του
Κόσμος 27.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία της Γροιλανδίας, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει η Αμερική τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει μια ιστορία όπου οι ΗΠΑ «έσωσαν» τη Γροιλανδία και έκαναν το «ηλίθιο» λάθος να την επιστρέψουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο