Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες

Στην 31η Agrotica στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπολύοντας βολές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,για τις κυβερνητικές πολιτικές στον αγροτικό τομέα.

«Παρά τους δύο μήνες κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες και δεν έχει λύσει κανένα ζήτημα. Δεν υπάρχει λύση στο θέμα του ρεύματος. Δεν υπάρχει λύση στο θέμα του πετρελαίου», επισήμανε ο κ. Φάμελλος σε δήλωση που πραγματοποίησε.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «η ευλογιά έχει γονατίσει, για να μην πω απειλήσει, την ελληνική κτηνοτροφία, δεν υπάρχει προοπτική για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφαιρέσει 1 δισ. επιδοτήσεις. Οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών».

Τέλος, διερωτήθηκε αν «είναι επαρκής ο κ. Μητσοτάκης για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει αύριο στην ελληνική αγροτική παραγωγή;», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βάλει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή».

Όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Η επίσκεψή μας στην Agrotica σε κανονικές συνθήκες θα σκόπευε σε δύο βασικά αντικείμενα:

Το ένα είναι στο να αναπτυχθεί η ελληνική παραγωγική βάση στον αγροτικό τομέα, να έχουμε ελληνική τεχνογνωσία και έτσι να δυναμώσει η ελληνική οικονομία.

Και το δεύτερο, να έχουμε έναν αγροτικό τομέα, ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καινοτομίας και της τεχνολογίας, για να έχουμε και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.

Σήμερα όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η ύπαιθρος ερημώνει και δεν υπάρχει επιβίωση για τον αγροτικό τομέα.

Παρά τους δύο μήνες κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες και δεν έχει λύσει κανένα ζήτημα.

Δεν υπάρχει λύση στο θέμα του ρεύματος.

Δεν υπάρχει λύση στο θέμα του πετρελαίου.

Υπάρχουν, δυστυχώς, κατασχέσεις και απαιτήσεις για οφειλές στο δημόσιο και τις τράπεζες, αλλά και παράλογοι λογαριασμοί ρεύματος.

Η ευλογιά έχει γονατίσει, για να μην πω απειλήσει, την ελληνική κτηνοτροφία, δεν υπάρχει προοπτική για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφαιρέσει 1 δισ. επιδοτήσεις. Οι «γαλάζιες ακρίδες» έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών.

Σήμερα όμως προκύπτει και ένα ακόμη ζήτημα. Η ενεργειακή κρίση, που είναι επακόλουθο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί πλέον αλυσιδωτές αντιδράσεις και στο κόστος ενέργειας, στα καύσιμα των αγροτών, ακόμα και στο κόστος των λιπασμάτων και στη διαθεσιμότητα αγροεφοδίων.

Προκύπτει λοιπόν ένα ερώτημα:

Είναι επαρκής ο κ. Μητσοτάκης για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει αύριο στην ελληνική αγροτική παραγωγή;

Δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βάλει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή.

Και η αιτία πίσω από όλα αυτά είναι μία και συγκεκριμένη:

Προτιμάει να ικανοποιεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών, των νεο-τσιφλικάδων και όχι των Ελλήνων αγροτών και των Ελληνίδων αγροτισσών.

Εμείς λοιπόν είμαστε με τη μεριά των αγροτών. Θέλουμε να έχουν εισόδημα, για να έχουμε αγροτικά προϊόντα και να υπάρχει και ελληνική τεχνολογική παραγωγή που να τους στηρίζει».

