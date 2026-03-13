Μπλόκο από δυνάμεις της αστυνομίας σε αγρότες που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση στο χώρο της ΔΕΘ την ώρα που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου γίνονται τα εγκαίνια της Αgrotica.

Όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν πορεία εντός της ΔΕΘ

Οι αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, όπου θα τελούσε τα εγκαίνια της έκθεσης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να συναντηθούν μαζί του.

Κέρασαν πορτοκάλια στην Αgrotica

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ΜΑΤ έστησαν φραγμό με την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται επικίνδυνα. Ύστερα από αρκετά λεπτά έντασης, οι αγρότες άφησαν κασόνια με πορτοκάλια μπροστά από τις δυνάμεις καταστολής και αποχώρησαν.

H ανάρτηση της Πανελλαδικής επιτροπής Μπλόκων

Σε ανάρτησή τους μάλιστα τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων αναφέρουν: «Μας διώχνουν από τη δουλειά μας με την πολιτική τους, ενώ κάνουν φιέστα στην Agrotica! Σήμερα ζήσαμε ξανά τον αυταρχισμό και την κρατική καταστολή. Ο αγώνας μας συνεχίζεται! Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαδί! Δεν θα μας κάνουν κολίγους. Η Agrotica κατά τα άλλα είναι για τους αγρότες αλλά δεν επιτρέπεται στους αγρότες να μπουν. Η ΠΕΜ, οι Ομοσπονδίες οι Σύλλογοι χαιρετίζουμε όλους όσους συμμετείχαν! Καμιά απογοήτευση και μην μασάτε στα παπαγαλάκια. Ο,τι κερδίσαμε είναι αποτέλεσμα των μπλόκων και των αγώνων μας».

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται και πως δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη στις υποσχέσεις και τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση.