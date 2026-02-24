Πώς θα παραμείνουν ασφαλιστικά «καλυμμένοι» οι αγρότες [πίνακας]

Από την 1η Μαρτίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 εκτείνεται η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας και για τους αγρότες με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να υπενθυμίζει τις προϋποθέσεις.

Κρίσιμο σημείο για τους αγρότες παραμένει τόσο η ύπαρξη οφειλών όσο και η διαδικασία ανανέωσης, που δεν γίνεται αυτόματα.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον e – ΕΦΚΑ, στις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αγρότες είναι οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον e – ΕΦΚΑ

Για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑmobile.

Επιπλέον η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα.

Οι αγρότες πρέπει να απευθυνθούν στη Τοπική Διεύθυνση που ανήκουν ή να καταθέσουν αίτημα στην εφαρμογή του e- ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Ειδικές ρυθμίσεις για μη μισθωτούς

Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100€.

Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Πάντως οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Εξυπηρέτηση από οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση: Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Αυξημένες κατά 2,5% είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καλούνται να καταβάλουν φέτος οι αγρότες με τα ασφάλιστρα να ξεκινούν στα 149,27 ευρώ (για την πρώτη κατηγορία) και να φτάνουν στα 404,81 ευρώ (για την έκτη κατηγορία).

Στην πρώτη κατηγορία, την οποία επιλέγει η πλειοψηφία των αγροτών, η δαπάνη είναι αυξημένη κατά 3,64 ευρώ το μήνα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Ειδικότερα, οι αγρότες καταβάλουν για την 1η κατηγορία 149,27 ευρώ, για τη 2η 179,11 ευρώ, για την 3η κατηγορία 214,84 ευρώ, για την 4η 257,93 ευρώ, για την 5η 310,48 ευρώ και για την 6η κατηγορία 404,81 ευρώ.

Πηγή: ot.gr