Οι αγρότες αποχώρησαν από το Σύνταγμα με τα δεκάδες τρακτέρ λίγα λεπτά μετά τις 11:00 εν μέσω επευφημιών από κατοίκους της πρωτεύουσας.

Με κόρνες και ντουντούκες τα τρακτέρ κατέβηκαν την Πανεπιστημίου και μέσω της Ομόνοιας, του Μεταξουργείου και της λεωφόρου Αθηνών θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Πανεπιστημίου, της Ομόνοιας, της Αγίου Κωνσταντίνου, της πλατείας Καραϊσκάκη, της Αχιλλέως, της Λεωφόρου Αθηνών και της Λεωφόρου Κηφισού.

Οι αγρότες έφτασαν χθες στο Σύνταγμα όπου τους υποδέχτηκαν εργατικά σωματεία και παρέμειναν στο σημείο όλη τη νύχτα.

Οι ομιλητές στη χθεσινή συγκέντρωση επεσήμαναν ότι τα προβλήματα που έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο στον δρόμο παραμένουν και ανέβασαν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ενώ έκαναν λόγο για «παράδοση της αγροτικής παραγωγής σε μερικές πολυεθνικές» και προσπάθεια «ερήμωσης της υπαίθρου».

Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Ευχαρίστησε για «τη συγκινητική και συγκλονιστική συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλες τις μέρες του αγώνα, αλλά και στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα».

«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η απαρχή της νέας φάσης των αγώνων μας, της συνέχισης των κινητοποιήσεων, όπως είχαμε υποσχεθεί και όταν φεύγαμε από τα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα είναι μία μορφή αγώνα, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή αγώνα» σημείωσε και τόνισε:

«Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί. Θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και θα έχουμε αποτελέσματα γιατί είμαστε οι πολλοί. Γιατί έχουμε δίκιο.

Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Μην τους φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και μας φοβούνται και μας τρέμουν».