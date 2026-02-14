newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Αγρότες: Αποχωρούν από το Σύνταγμα τα τρακτέρ εν μέσω επευφημιών
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 12:44

Αγρότες: Αποχωρούν από το Σύνταγμα τα τρακτέρ εν μέσω επευφημιών

Οι αγρότες αποχώρησαν με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Οι αγρότες αποχώρησαν από το Σύνταγμα με τα δεκάδες τρακτέρ λίγα λεπτά μετά τις 11:00 εν μέσω επευφημιών από κατοίκους της πρωτεύουσας.

Με κόρνες και ντουντούκες τα τρακτέρ κατέβηκαν την Πανεπιστημίου και μέσω της Ομόνοιας, του Μεταξουργείου και της λεωφόρου Αθηνών θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σε ισχύ τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Πανεπιστημίου, της Ομόνοιας, της Αγίου Κωνσταντίνου, της πλατείας Καραϊσκάκη, της Αχιλλέως, της Λεωφόρου Αθηνών και της Λεωφόρου Κηφισού.

Οι αγρότες έφτασαν χθες στο Σύνταγμα όπου τους υποδέχτηκαν εργατικά σωματεία και παρέμειναν στο σημείο όλη τη νύχτα.

Οι ομιλητές στη χθεσινή συγκέντρωση επεσήμαναν ότι τα προβλήματα που έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο στον δρόμο παραμένουν και ανέβασαν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ενώ έκαναν λόγο για «παράδοση της αγροτικής παραγωγής σε μερικές πολυεθνικές» και προσπάθεια «ερήμωσης της υπαίθρου».

Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Ευχαρίστησε για «τη συγκινητική και συγκλονιστική συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλες τις μέρες του αγώνα, αλλά και στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα».

«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η απαρχή της νέας φάσης των αγώνων μας, της συνέχισης των κινητοποιήσεων, όπως είχαμε υποσχεθεί και όταν φεύγαμε από τα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα είναι μία μορφή αγώνα, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή αγώνα» σημείωσε και τόνισε:

«Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί. Θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και θα έχουμε αποτελέσματα γιατί είμαστε οι πολλοί. Γιατί έχουμε δίκιο.

Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Μην τους φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και μας φοβούνται και μας τρέμουν».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Markets
Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

inWellness
inTown
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Λαμία 14.02.26

Θρίλερ με απανθρακωμένη σορό και απεγκλωβισμό γυναικών και 5χρονου κοριτσιού

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σύνταξη
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
