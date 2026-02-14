Αγρότες από όλη τη χώρα έφτασαν χθες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο αγώνας των 55 ημερών στα μπλόκα δεν έχει τελειώσει καθώς τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί και οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχουν υλοποιηθεί.

Εν μέσω επιδοκιμασιών και χειροκροτημάτων από κατοίκους της πρωτεύουσας, οι αγρότες διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης για να φτάσουν στο Σύνταγμα όπου τους υποδέχτηκαν η ΑΔΕΔΥ και εργατικά σωματεία που διαδήλωναν επίσης ενάντια στο σ/ν για τις ΣΣΕ που συζητιόταν στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Σήμερα ήρθαμε εδώ για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Όπως είχαμε πει, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι να ανταποκριθεί η κυβέρνηση και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Και αυτή είναι μία από τις κινητοποιήσεις που υποσχεθήκαμε μετά από τα μπλόκα. Σήμερα, αν δεν δεχτούνε κάτι μέσα στις επόμενες μέρες, από αύριο θα ξεκινήσουμε, σύμφωνα με την Πανελλαδική, με περισσότερες και καινούργιες δράσεις», δήλωσε στο in o Κωνσταντίνος Παπαδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας και εκπρόσωπος του μπλόκου.

Οι ομιλητές στη συγκέντρωση μπροστά στο Σύνταγμα επεσήμαναν ότι τα προβλήματα που έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο στον δρόμο παραμένουν και ανέβασαν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ενώ έκαναν λόγο για «παράδοση της αγροτικής παραγωγής σε μερικές πολυεθνικές» και προσπάθεια «ερήμωσης της υπαίθρου».

Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Ευχαρίστησε για «τη συγκινητική και συγκλονιστική συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλες τις μέρες του αγώνα, αλλά και στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα».

«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η απαρχή της νέας φάσης των αγώνων μας, της συνέχισης των κινητοποιήσεων, όπως είχαμε υποσχεθεί και όταν φεύγαμε από τα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα είναι μία μορφή αγώνα, αλλά δεν είναι η μόνη μορφή αγώνα» σημείωσε και τόνισε:

«Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί. Θα δυναμώσουμε την κοινή δράση και θα έχουμε αποτελέσματα γιατί είμαστε οι πολλοί. Γιατί έχουμε δίκιο.

Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Ψηλά το κεφάλι. Μην τους φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και μας φοβούνται και μας τρέμουν».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Σύνταγμα

Το «παρών» στο Σύνταγμα έδωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανόλης Χνάρης συνομίλησαν με αγρότες και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ δίπλα στους αγρότες, γιατί αυτούς εκπροσωπούμε και όχι τους φραπέδες και τις γαλάζιες ακρίδες του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε στο πλευρό των αγροτών όπως πάντα – συνεχίζουμε τον αγώνα- τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η Νέα Αριστερά είμαστε εδώ, δίπλα τους γιατί ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Οι αγρότες παρέμειναν όλη νύχτα μπροστά στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους, ενώ οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμαζόταν για τη διανυκτέρευση.

Οι αγρότες αναμένεται να αποχωρήσουν το μεσημέρι από την Αθήνα, ενώ βρίσκονται σε συντονισμό για τις επόμενες κινήσεις τους.