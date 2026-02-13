view
InShorts 13 Φεβρουαρίου 2026, 08:00
Eνσωμάτωση

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Το βλέμμα τους στραμμένο στο Σύνταγμα έχουν τόσο οι αγρότες όσο και η κυβέρνηση για το συλλαλητήριο με τα τρακτέρ σήμερα 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Η δυναμική του συλλαλητηρίου θα κρίνει πολλά για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει την «απόβαση» τους στην πρωτεύουσα ήδη από την περίοδο των μπλόκων.

Την ίδια στιγμή, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό (την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου), έχει αποθαρρύνει αρκετούς από την περαιτέρω συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, μιας και θεωρούν πως το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν, η ευλογιά των προβάτων δηλαδή, δεν προωθήθηκε ως αίτημα δεόντως κατά την περίοδο των μπλόκων όταν την ίδια στιγμή, η κτηνοτροφία είναι ο τομέας που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση.

Πως θα γίνει η κάθοδος στην Αθήνα: Τρακτέρ, λεωφορεία και Ι.Χ

Οσον αφορά τον τρόπο που θα κάνουν οι αγρότες την είσοδο τους στην Αθήνα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και ένας εκ των δύο εκπροσώπων (μαζί με τον Ρίζο Μαρούδα) του νευραλγικού για τις κινητοποιήσεις μπλόκου της Νίκαιας, μιλώντας στο in έδωσε τις λεπτομέρειες του συλλαλητηρίου.

«Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μας, στην Αθήνα θα κατέβουν 80 με 100 τρακτέρ από όλη την Ελλάδα. Από την Λάρισα θα κατέβουν 28 τρακτέρ. Πολλά θα είναι και τα πούλμαν – μόνο από τον νομό Λάρισας θα ξεκινήσουν 10 με 12 λεωφορεία- αλλά και τα Ι.Χ. Το ραντεβού μας είναι στις 12.30 στις Αφίδνες. Στην Αθήνα θα φτάσουμε γύρω στις 15.00 -15.30 και θα γίνει μια πρώτη στάση στην Ομόνοια. Από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία προς Σύνταγμα όπου και θα παραταχθούν τα τρακτέρ. Θα ακολουθήσουν ομιλίες από εκπροσώπους πολλών μπλόκων αλλά και αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων. Οι αγρότες με τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και η αποχώρηση μας θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα οι συντονιστές του συλλαλητηρίου είναι σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ για την κάθοδο τους στην Αθήνα.

Οσο για το στόχο του συλλαλητηρίου ο κ. Αλειφτήρας σημειώνει τα εξής: «Είναι η συνέχιση ενός μεγάλου αγώνα που δώσαμε για 55 μέρες, ένας αγώνας για την επιβίωση των αγροτών. Θέλουμε η κυβέρνηση να γνωρίζει πως θα είμαστε σταθερά απέναντι της με την παρουσία μας, όσο τα αιτήματα μας δεν ικανοποιούνται. Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα που μας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τον Ιανουάριο δεν έχει υλοποιηθεί. Η έκπτωση στο ρεύμα και στο πετρέλαιο, οι διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, η πληρωμή όσων αγροτών δεν έχουν ακόμα λάβει τη βασική ενίσχυση,  όλα έχουν μείνει στα λόγια. Περιμένουμε και ελπίζουμε στη συμμετοχή και τη στήριξη των Αθηναίων για να σφυγμομετρήσουμε και εμείς το κλίμα γύρω από τον αγώνα μας».

Κάλεσμα στήριξης στο συλλαλητήριο των αγροτών από τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας

Οι αγρότες ελπίζουν πως η κινητοποίηση στην Αθήνα μπορεί να τους δώσει μια βάση για να διεκδικήσουν περισσότερα, μιας και όπως λένε, υπάρχουν και άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες από την κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, είπε σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη πως: «μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία» και πρόσθεσε πως έρχεται παράλληλα νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Η απογοητευτική συνάντηση στο Μαξίμου – «Αλλη μια συνάντηση με δικά τους παιδιά»

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη σύσκεψη με κτηνοτρόφους στο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη, σε συνέχεια της προαναγγελίας που είχε γίνει κατά την πρώτη συνάντησή του πρωθυπουργού με αγρότες από αποσχισθέντα μπλόκα, πριν από μερικές εβδομάδες, απογοήτευσε βαθιά τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μόσχο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, από τους 22 συμμετέχοντες κτηνοτρόφους μόνον οι επτά ήταν εκπρόσωποι/συμμετέχοντες σε μπλόκα ή εκλεγμένα όργανα ευρείας αποδοχής. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τέσσερα μέλη της ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών)- ο πρόεδρος της Ενωσης και του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς, το μέλος του εποπτικού συμβουλίου και γενικός διευθυντής του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου, Μάνος Κωνσταντιδέλλης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστα Χαλκιδικής, Αγγελος Τσιαρτσιαφλής.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, όπως συνέβη και στην πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες και κτηνοτρόφους από αποσχισθέντα μπλόκα αλλά και «αγαπημένα, γαλάζια παιδιά» -συγγενείς και φίλοι- , έτσι και σε αυτή τη συνάντηση, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σταθερά δίπλα στην κυβέρνηση και είναι ενάντιοι στις μαζικές κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Οι προσκλήσεις για τη συνάντηση του Μαξίμου ήταν προσωπικές και έγιναν από το γραφείο του υπουργού. Δεν είχαμε εικόνα της τελικής σύνθεσης. Και φυσικά είδαμε ξανά κτηνοτρόφους που δεν συμμετέχουν στα μπλόκα και στα συλλογικά όργανα, αλλά έχουν προσωπικές σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης και επιστρατεύονται όποτε χρειαστεί» λέει στο in ο κ. Μόσχος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε (με εννέα εκπροσώπους) και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, η οποία δεν συμμετείχε στα μπλόκα και ήταν αντίθετη με τις κινητοποιήσεις, ενώ η στάση της τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, είναι σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης για αυτό και η εν λόγω ομοσπονδία έχει απαξιωθεί.

Οσο για το αποτέλεσμα της συνάντησης, αυτό σύμφωνα με τον κ. Μόσχο ήταν: «χειρότερο και από την περασμένη φορά».

Οπως εξηγεί ο κ. Μόσχος: «Μας επανέλαβαν πολλές φορές, σε όλους τους τόνους, πως δεν υπάρχει plan b για την ευλογιά και δεν θα γίνει καμία συζήτηση για το εμβόλιο. Βέβαια, την ίδια στιγμή, παραδέχτηκαν πως γίνονται παράνομοι εμβολιασμοί, γεγονός που συνεχίζει να μας φαίνεται απαράδεκτο. Ρωτήσαμε αν αυτή την περίοδο υπάρχει μείωση των κρουσμάτων λόγω των παράνομων εμβολιασμών. Δεν πήραμε απάντηση. Αντιθέτως, εισπράξαμε έντονο εκνευρισμό αλλά και ερωτήσεις για τις πηγές των πληροφοριών μας, όταν θέσαμε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που αναδείχθηκε στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη, για τις επιδοτήσεις που δίνονται σε «κτηνοτρόφους» χωρίς ζωικό κεφάλαιο αλλά και τη συνέχιση των πληρωμών επιδοτήσεων με εικονικά βοσκοτόπια, θέμα που είχε αναδείξει το in.

Δεδομένης της άρνησης της κυβέρνησης για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, όλα όσα έπεσαν στο τραπέζι αυτής της σύσκεψης, με πιο βασικό την ανασύσταση των κοπαδιών για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους, αναφέρονταν σε έναν μελλοντικό, αόριστο χρόνο.

Ο πόλεμος για το εμβόλιο και το μούδιασμα των κτηνοτρόφων

Ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Αγροτικού-Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου υπενθυμίζει κάτι σημαντικό στο θέμα της ευλογιάς: για να προχωρήσει ένας κτηνοτρόφος σε ανασύσταση του κοπαδιού που έχασε, πρέπει να περάσουν έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς στη χώρα. «Αν αυτό συμβεί για παράδειγμα σε δύο χρόνια, μέχρι τότε αυτός ο κτηνοτρόφος είναι άνεργος και…στον αέρα»

Ο ίδιος σημειώνει ακόμα πως αρκετοί κτηνοτρόφοι μετά την τελευταία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι πια αμήχανοι και μουδιασμένοι απέναντι στο θέμα των κινητοποιήσεων. «Τα αιτήματα μας έμειναν πίσω στις κινητοποιήσεις και αρκετοί κουράστηκαν από αυτόν τον πολυήμερο αγώνα που δεν απέδωσε τίποτα στους κτηνοτρόφους».

Οσο για την πορεία της ευλογιάς αλλά και τη διαχείριση της από την κυβέρνηση, οι κτηνοτρόφοι είναι απαισιόδοξοι.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της EFSA, η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Ευλογιάς απάντησε σε όσα αναφέρει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων.

Αυτή τη φορά, η εθνική επιτροπή αναφέρει πως δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του εμβολίου σε ευρωπαϊκές φυλές προβάτων αλλά και πως δεν υπάρχει μέθοδος διαφοροποίησης της νόσου από το εμβόλιο. Τα παραπάνω συνεχίζουν σταθερά να αντικρούουν με επιχειρήματα και έγγραφα οι κτηνοτρόφοι και οι επιστήμονες που τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού, υπενθυμίζοντας πως η χώρα μας έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν εμβόλια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με τα κρούσματα της ευλογιάς να βρίσκονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ύφεση λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα, η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ισχυρίζεται πως στην παρούσα φάση το θέμα κοντρολάρεται.  Ολοι στρέφουν τώρα το βλέμμα στην άνοιξη και την περίοδο του Πάσχα όταν και το δεύτερο crash test θα δείξει στην πράξη αν η χώρα μας μπορεί να πετύχει το στοίχημα της εκρίζωσης ή αν θα θυσιάσει και άλλα ζώα αρνούμενη τον εμβολιασμό.

Ο κ. Μπαϊραχτάρης είναι απαισιόδοξος. «Πέρυσι, την ίδια εποχή η καμπύλη της πορείας των κρουσμάτων ήταν ανάμεσα στο 0,1% με 0,2%. Εναν χειμώνα μετά, είμαστε στο 0,7%. 10 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν την 1η εβδομάδα  του Φεβρουαρίου. Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή μέσα σε επτά μέρες. Μας μιλούν μόνο για μέτρα βιοασφάλειας και αστυνόμευση, όμως δεν μπορούν να τα ενισχύσουν, να τα στηρίξουν και να τα παρακολουθήσουν».

Για όλα τα παραπάνω θέματα, ο Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης με τους κτηνοτρόφους, αναφερόμενος στη στάση του επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Ολιβερ Βάρχελι, υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία για ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ –όπως είπε– η Κομισιόν αφήνει ανοικτό, εφόσον το επιλέξει η χώρα, το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού. Ανοιχτό άφησε, τέλος, το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026, «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών», σημειώνοντας πως «αποζημίωση εισοδήματος θα υπάρξει – είναι δέσμευση του πρωθυπουργού».

