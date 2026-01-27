view
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
InView 27 Ιανουαρίου 2026, 20:28
55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει

Μια αναδρομή από το in στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, που έληξαν πριν από λίγες μέρες. Το αποτύπωμα του αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα μπλόκα να παραμένουν στο δρόμο για 55 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ιστορία.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Έρευνα-Παρουσίαση: Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή : Μαρίνα Βερνίκου
Spotlight

Τα μπλόκα των αγροτών τα οποία φέτος εμφάνισαν ένα νέο χαρακτήρα ξεκίνησαν με ηχηρό τρόπο στις 30 Νοεμβρίου από την Νίκαια της Λάρισας, τη μητέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Εκείνη την ημέρα, η αστυνομία προσπάθησε να αποτρέψει τη δημιουργία του μπλόκου στον κόμβο της Νίκαιας μέσα από ευθεία σύγκρουση με τους αγρότες.

Η εικόνα του νεαρού κτηνοτρόφου που την ώρα της σύλληψης του φώναζε απελπισμένος «Χρωστάω παντού» συμπύκνωσε αυτό που γρήγορα η κοινωνία θα αντιλαμβανόταν για τις φετινές κινητοποιήσεις των αγροτών – εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία από τα ίδια, τα κλασικά δηλαδή μπλόκα όπου αγρότες που ζητούν και άλλα χρήματα και επιδοτήσεις , πιέζουν μέχρι να τα πάρουν και όταν το πετύχουν, αποχωρούν.

Οι πολίτες αντιλήφθηκαν πως το διακύβευμα αυτή τη φορά ήταν το ίδιο το μέλλον του πρωτογενούς τομέα αλλά και η επιβίωση των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η παράλληλη εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις….Ιονέσκο στην εξεταστική, η απόγνωση των κτηνοτρόφων οι οποίοι βλέπουν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται λόγω της ευλογιάς της προβάτων, παράλληλα και με τη μεγάλη άνοδο των τιμών των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων στο ράφι, έκαναν τους πολίτες να αντιληφθούν πως το ζήτημα είναι συλλογικό και όχι συντεχνιακό.

Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου τα μπλόκα είχαν εξαπλωθεί σε Καρδίτσα, Μάλγαρα, Νίκη, Κήπους, Σιάτιστα, Προμαχώνα, Θήβα, Κάστρο, Πύργο, Μπράλλο και πολλά άλλα σημεία. Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου είχαν φτάσει τα 54 σε αριθμό.

Το μοτίβο της σύγκρουσης με την αστυνομία, έκανε μία τελευταία φορά την εμφάνιση του στις 8 Δεκεμβρίου στις κινητοποιήσεις των αγροτών της Κρήτης, οι οποίοι όμως αποχώρησαν πολύ γρήγορα από το παιχνίδι, έπειτα από τη συνάντηση τους στις 11 Δεκεμβρίου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κώστα Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Η επιλογή τους να εστιάσουν μονό στα δικά τους, τοπικά προβλήματα αλλά και η αυξημένη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδήγησε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στο να αποβάλλει τη συγκεκριμένη ομάδα από τις κινητοποιήσεις.

Και αφού η κυβέρνηση απέρριψε νωρίς τον δρόμο της σύγκρουσης στους δρόμους, ακολουθήθηκε έκτοτε σταθερά μέχρι το τέλος η επικοινωνιακή, μεθοδικά χτισμένη στρατηγική απομόνωσης και περιχαράκωσης των αγροτών από την κοινωνία.

Στη αρχή ήταν το κλείσιμο των δρόμων εν μέσω εορταστικής περιόδου για το οποίο κατηγορήθηκαν οι αγρότες, με τους τελευταίους όμως να απαντούν -και τους πολίτες να διαπιστώνουν στην πράξη- πως οι δρόμοι αποκλείονταν τελικά από την αστυνομία με το επιχείρημα της ασφάλειας των πολιτών.

Ακολούθησε η υπόθεση Ανεστίδη, του γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα ο οποίος κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση ότι καταχράστηκε 122.000 ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν στοιχειοθετηθεί.

Σειρά πήρε η διασπαστική κίνηση κάποιων μπλόκων – άγνωστων ακόμα σε αριθμό, κάποιοι έκαναν λόγο για 11 μπλόκα, άλλοι για 14 ή 18 – να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, χαρακτήρισαν τα εν λόγω μπλόκα υποκινούμενα από την κυβέρνηση και χωρίς υπόσταση και συμμετοχή των αγροτών σε αυτά. Λίγο αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους και αγρότες από την Κορινθία, οι οποίοι δήλωναν αντίθετοι με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Οταν τα παραπάνω δεν απέδωσαν, η κυβέρνηση αποφάσισε στις 7 Ιανουαρίου να ανακοινώσει μια μία μικρή δέσμη μέτρων-αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης, επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια της ΔΕΗ για 2 έτη και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, μείωση της τιμής του αγροτικού πετρελαίου κ.α.

Οι ανακοινώσεις δεν ικανοποίησαν τους περισσότερους αγρότες. Με προεξάρχοντα τα σκληρά μπλόκα της Θεσσαλία, της Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας αποφασίστηκε συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Κάπου εκεί, άρχισε να διαφαίνεται μία τάση διαπραγμάτευσης, με την κυβέρνηση να προγραμματίζει συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και τους δεύτερους να την αποδέχονται.

Και τότε, στην κορύφωση του δράματος, μια ντρίπλα της κυβέρνησης αιφνιδίασε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία αντιλήφθηκε ότι η μία από τις δύο επιτροπές όπου είχαν προταθεί για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα αποτελούνταν τελικά από εκπροσώπους από αποσχισθέντα, εκδιωγμένα μπλόκα, ακόμα και από άτομα που δεν είχαν άμεση επαφή με τη γεωργία. Η επιτροπή των πρόθυμων πέτυχε τελικά να πάρει δύο ακόμα μικρές βελτιώσεις στο ρεύμα και στο πετρέλαιο.

Λίγο πριν τη συνάντηση με το επίσημο όργανο της Πανελλαδικής Επιτροπής, άλλη μια διαρροή, ενός βίντεο αυτή τη φορά, πάλι με πρωταγωνιστή το κόκκινο πανί των κινητοποιήσεων για την κυβέρνηση, τον Κώστα Ανεστίδη, έδειχναν τον τελευταίο να χρησιμοποιεί χυδαία φρασεολογία για τον πρωθυπουργό.

Και μπορεί κατά τον ίδιο τον Ανεστίδη η διαρροή του βίντεο στο συγκεκριμένο timing να μην ήταν τυχαία, οδήγησε όμως μετά από 52 μέρες κινητοποιήσεων τους αγρότες σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό πολύ κουρασμένους, τόσο από τις ημέρες παραμονής στον δρόμο –οι περισσότερες στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα- όσο και με την ίδια τη στρατηγική της κυβέρνησης: χειρουργικές διαρροές, διχασμός, κοινωνικός αυτοματισμός εξουθένωση των αγροτών.

Τι μένει;

Κατά τους ίδιους τους πρωταγωνιστές του κινήματος οι οποίοι μπήκαν στα σπίτια των Ελλήνων για σχεδόν δύο μήνες, τον Κώστα Τζέλλα, τον Ρίζο Μαρούδα, των Σωκράτη Αλειφτήρα και άλλους συνδικαλιστές, μένει το αποτύπωμα αυτού του αγώνα, η συνέχιση του η οποία δεν είναι κατά ανάγκη τα μπλόκα στον δρόμο αλλά και άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Μένει επίσης η δυναμική παρουσία τους – οι ίδιοι λένε πως ήρθαν για να μείνουν και πως δεν θα ακούσουμε ξανά νέα τους….του χρόνου τα Χριστούγεννα-.

Τέλος, μένει και η εξής επιτυχία: παλιοί αγροτοσυνδικαλιστές συνεργάστηκαν με νέους αγρότες κι ας είχαν συχνά διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες αλλά και απόψεις για τον τρόπο των κινητοποιήσεων.

