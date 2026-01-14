newspaper
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;

Πώς οργανώθηκε η περιχαράκωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από 40 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Μιλούν στο in: Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Spotlight

Με δύο βελτιώσεις σε βασικά αιτήματα των αγροτών από την αρχή των πολυήμερων κινητοποιήσεων τους: τη χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου στα 8,5 λεπτά και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές -τις οποίες όμως έχουν ρυθμίσει και είναι συνεπείς στις πληρωμές τους επί έναν χρόνο- και μια επιπρόσθετη έκπτωση στο πετρέλαιο, της τάξης των 10 λεπτών αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου η 20 μελης επιτροπή, η οποία συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς 2) Ζητήματα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ 3) Νέοι αγρότες 4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών 5) Πράσινη μετάβαση 6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας 7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος 8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα  9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο 10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας 11) Ενίσχυση μηδικ;hς στις κόκκινες περιοχές  12) Ενίσχυση θερμοκηπίων 13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι  14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία  15) Εργάτες γης 16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού 17) Εκπαίδευση αγροτών 18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικης γης 19) Τιμές φυτοφαρμάκων  20) Ευλογιά

Ακόμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, oι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι πρώτες αντιδράσεις από τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων δείχνουν πως οι δύο βελτιώσεις θεωρούνται θετικές μεν, αλλά σταγόνα στον ωκεάνο μπροστά στο «φιλί της ζωής» που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο.

Οπως δήλωσε χθες το βράδυ στο in o Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων και επικεφαλής του μπλόκου της Σιάτιστας: «Ηταν ένας προσχηματικός διάλογος του πρωθυπουργού με δικούς του ανθρώπους, για να επικαιροποιήσουν τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ως εκεί. Η επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο είναι σημαντική μεν αλλά είναι μία μόνο αλλαγή από τις πολλές που ζητάμε. Οσον αφορά στο φλέγον για εμάς θέμα της ευλογιάς των προβάτων, ανακοινώθηκε πως θα συσταθεί άλλη μια επιτροπή όπου οι κτηνοτρόφοι θα συζητήσουν με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης της Ευλογιάς. Δεν δόθηκε καμία δέσμευση και πλάνο για εμβολιασμό. Τα περισσότερα από όσα ανακοινώθηκαν είναι αόριστες υποσχέσεις».

Με τη σειρά του, ο Κώστας Τζέλλας, επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (Ε.Ο.Α.Σ.) Καρδίτσας, δήλωσε στο in πως: «Συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε παράλληλα να περιμένουμε να γίνει δεκτή η επιτροπή εκπροσώπων όπως την έχουμε προτείνει εμείς, για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά θα αποφασίσουμε συλλογικά τον τρόπο της κλιμάκωσης. Η πρόταση του μπλόκου της Καρδίτσας είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα». Την ίδια πρόταση θα καταθέσει και το μπλόκο της Νίκαιας.

Οσον αφορά στη βελτίωση του μέτρου του ρεύματος -με τη διεύρυνση των δικαιούχων- ο κ. Τζέλλας σημειώνει το εξής: «Τα 8,5 λεπτά είναι μακριά από τα 7 λεπτά που ζητούσαμε εμείς και επίσης το ότι πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουμε μηνιάτικο χαράτσι και όχι δύο λογαριασμούς τον χρόνο όπως έχουμε ζητήσει, μας βοηθά τελικά πολύ λίγο στο πρόβλημα μας να ανταπεξέλθουμε στο βαρύ φορτίο του ρεύματος».

Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση του ραντεβού για περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων, με τα μέλη της επιτροπής που συναντήθηκαν χθες με τον πρωθυπουργό, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή και τον Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καβαδά, σήμερα στις 11.30, δείχνει πως η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται γοργά στον δρόμο της νομιμοποίησης της εν λόγω επιτροπής, δίνοντας της τον ρόλο επίσημου συνομιλητή και περιχαρακώνοντας την ίδια στιγμή το επίσημο όργανο των κινητοποιήσεων που είναι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Το παράσκηνιο του φιάσκου της συνάντησης με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Το παρασκήνιο του φιάσκου της συνάντησης του πρωθυπουργού με εκπροσώπους του επίσημου οργάνου των κινητοποιήσεων έχει το ενδιαφέρον του.

Ξεκίνησε να ξετυλίγεται το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν οι βασικοί εκπρόσωποι των μεγάλων μπλόκων άρχισαν να δέχονται τηλεφωνήματα απο μέλη της κυβέρνησης τα οποία ζητούσαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα ονόματα των αγροτοσυνδικαλιστών που θα συμμετείχαν στις δύο επιτροπές που θα περνούσαν το κατώφλι του Μαξίμου.

Σε εκείνη τη φάση και αφού οι βασικοί εκπρόσωποι των μεγάλων μπλόκων -πρόσωπα αναγνωρίσιμα πια στην κοινωνία μέσα από την έκθεση τους στα ΜΜΕ μετά από 40 μέρες κινητοποιήσεων- επιβεβαίωναν την παρουσία τους στις επιτροπές, αποκαλύφθηκε πως πρόθεση της κυβέρνησης στις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό ήταν να παρευρεθούν και οι συμμετέχοντες σε μπλόκα αποσχισθέντα ή εκδιωγμένα από τις κινητοποιήσεις.

Την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί μια θυελλώδης πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, η κατάληξη της οποίας ήταν η απόφαση για δύο ξεχωριστές επιτροπές -μία αποτελούμενη από 25 γεωργούς- και άλλη μία αποτελούμενη από 10 άτομα- κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι-, οι οποίοι θα προσέρχονταν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό με στόχο μια σκληρή διαπραγμάτευση.

Μάλιστα, ένας από τους όρους που έβαζαν σε εκείνη τη φάση οι αγρότες ήταν να τηρηθούν πρακτικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης  ή να καλύφθει τηλεοπτικά η συνάντηση.

Η διάθεση του αγροτικού κόσμου ήταν πως δεν θα προσέρχονταν στο διάλογο για μια συζήτηση στην οποία απλώς θα ακούγονταν εκ νέου τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως η παρουσία των παραπάνω προσώπων με την αιχμηρή ρητορική τους, στο κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, άρχισε να δημιουργεί ανασφάλεια στην κυβέρνηση σε σχέση με τον χειρισμό όλων αυτών ανθρώπων σε ένα μπρα ντε φερ που δεν προϊδεαζόταν ανέφελο.  Μάλιστα, κάποια από τα μπλόκα τα οποία θα εκπροσωπούνταν στη συνάντηση η οποία ακυρώθηκε, έχουν ακολουθήσει μια ιδιαίτερα σκληρή στάση στις κινητοποιήσεις τους (βλ. μπλόκα Κάστρου και Θήβας).

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θεωρούν πως η επιβολή των αποσχισθέντων μπλόκων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ήταν τελικά μια καλά σχεδιασμένη παγίδα, για να εξέλθει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση όπου είχε βρεθεί.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μόσχο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ο λόγος που το περασμένο Σάββατο αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων να σχηματισθούν δύο επιτροπές, είναι γιατί μέλη της κυβέρνησης ενημέρωναν τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη πως o πρωθυπουργός θα κάνει δεκτές δύο ομάδες με αντιπροσωπευτικά μέλη από όλη την Ελλάδα και από όλους τους κλάδους. «Τότε είπα στη σύσκεψη πως αυτή η πρόταση μου φαινόταν ύποπτη. Λίγο αργότερα καταλάβαμε πως το ραντεβού με την αρεστή επιτροπή ήταν στημένο και επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης» θυμάται ο κ. Μόσχος.

Από την Κυριακή το βράδυ κι έπειτα, όπως περιγράφει στο in και o Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Τυρνάβου, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, από τους επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας και κτηνοτρόφος με πολυετή πείρα στα μπλόκα από τη δεκαετία του 1990, οι απαντήσεις που έρχονταν από την πλευρά της κυβέρνησης  για τα μέλη που θα συμμετείχαν στην επιτροπή, ήταν όλες αρνητικές. «Οσα μέλη από αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους προτείνονταν στη θέση του Γιώργου Τερζάκη (σ.σ ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπασε με την γκλίτσα του παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων) ή του Κώστα Ανεστίδη, ήταν όλες αρνητικές. Σε κάποιες περιπτώσεις αγρότες αποκλείστηκαν με τη δικαιολογία ότι έχουν δικαστικές εκκρεμότητες από τα μπλόκα του 2021».

«Τελικά στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό ποιος τελικά εκπροσώπησε τους αλιείς και τους μελισσοκόμους;» αναρωτιέται ο κ Μπαϊραχτάρης.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει παρωδία τη συγκεκριμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με μια επιτροπή από: «αποσχισθέντα μπλόκα, ανθρώπους που δεν έχουν δώσει το παρών στις κινητοποιήσεις ούτε μια μέρα, μεμονωμένα άτομα που εκπροσωπούν… τον εαυτό τους και άτομα της κυβέρνησης, συγγενείς και φίλοι, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας».

«Ο μισός Θεσσαλικός Κάμπος είναι μαύρος»

Στην πρόβλεψη που κάνουν πολλοί, πως δηλαδή οι επικείμενες σπορές που ξεκινούν σε λίγο καιρό, είναι κι αυτές που θα σημάνουν τη λήξη των κινητοποιήσεων, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια,o κ. Μπαϊραχτάρης θέτει με τη σειρά του το εξής ερώτημα: «Πώς να σπείρουμε με αυτούς τους όρους στο κόστος παραγωγής; Χωρίς χρήματα στην τσέπη; Αυτή τη στιγμή ο μισός Θεσσαλικός κάμπος, είναι μαύρος. Aσπαρτος. Πέρυσι οι αγρότες έσπερναν βαμβάκι προς 1 ευρώ το κιλό και φέτος για 34 λεπτά».

«Εχουμε μέρες μπροστα μας για τη σπορά, δεν είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο στα μπλόκα αυτή τη στιγμή. Οι αγρότες έχουν παραμείνει συνειδητά για να δώσουν την τελευταία μάχη» σχολιάζει και ο Δημήτρης Μόσχος.

Ποια είναι όμως η προοπτική των κινητοποιήσεων;

Σε κάθε περίπτωση, το κομβικό ερώτημα για το ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από περισσότερες από 40 μέρες παρουσίας στους δρόμους αλλά και το αδιέξοδο, μέχρι στιγμής, στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μπαϊραχτάρης απαντά: «Ολα τα προηγούμενα χρόνια στα μπλόκα, τις περισσότερες φορές, γνωρίζαμε πότε έπρεπε να αποσυμπιέσουμε την κατάσταση. Ικανοποιούνταν κάποια από τα αιτήματα μας, αποσχωρούσαμε από τους δρόμους. Αυτή τη φορά, το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Δεν έχουμε προοπτική».

»Αυτή τη φορά, πραγματικά δεν γνωρίζουμε ποια είναι η βαλβίδα που θα εκτονώσει όλον αυτόν τον συσσωρευμένο θυμό, ειδικά των νέων αγροτών. Πολλοί νέοι συμμετέχοντες δείχνουν τη διάθεση να φτάσουμε στα άκρα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Εφεξής οδηγούμαστε στη σύγκρουση. Οι πιο νέοι σε ηλικία μιλούν για «πολιορκία» της Αθήνας με τα τρακτέρ, για σύγκρουση. Μεγάλη μερίδα αυτών, οι οποίοι έχουν έντονη παρουσία και στο μπλόκο της Νίκαιας, δεν έχουν κομματική ταυτότητα».

Ο κ. Μπαϊραχτάρης σημειώνει πως η τάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα περισσότερα μπλόκα είναι: «η πολιορκία της Αθήνας… α λα Παρίσι. Η αιχμή της κλιμάκωσης είναι η διήμερη, τουλάχιστον, παραμονή μας στην Αθήνα με τα τρακτέρ».

Τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή αυτά της Νίκης και της Σιάτιστας, θα προτείνουν τρακτέρ να αποκλείσουν επί 48 ώρες τις Αφίδνες έτσι ώστε να μπλοκαριστεί η είσοδος στην Αθήνα.

Η «πολιορκία» της Αθήνας μαζί με ένα ογκώδες, όπως επιθυμούν οι αγρότες, συλλαλητήριο, θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονο κάλεσμα συμμετοχής όλης της κοινωνίας και πολλών επαγγελματικών τάξεων. Οι αγρότες διαισθάνονται πως μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι αυτή τη στιγμή με το μέρος τους.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι παλαίμαχοι αγρότες οι οποίοι δεν βλέπουν μέλλον και ουσία ούτε στην επιλογή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ούτε και στον αποκλεισμό δρόμων μέχρι…τελικής πτώσης.

Ο έμπειρος στις κινητοποποιήσεις Δημήτρης Μόσχος σχολιάζει -με έναν τόνο πίκρας- το εξής: «Οι παλιοί στις κινητοποιήσεις έχουμε μαθει να κερδίζουμε, έχουμε μάθει και να χάνουμε. Μπορεί στο τέλος της ημέρας να αποχωρήσουμε και με το κεφάλι ψηλά. Σε αυτή την περίπτωση, την ευθύνη για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα θα την έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να τον σώσει. Σε δύο χρόνια από τώρα η αγορά θα έχει γεμίσει από ξένα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, σε πολύ χαμηλή τιμή, με τον πρωτογενή τομέα διαλυμένο.  Θα είναι αργά. Οι κτηνοτρόφοι είμαστε βαθιά απογοητευμένοι».

googlenews

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Ελλάδα 14.01.26

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αποδίδουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Σύνταξη
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
Κόσμος 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες
Κόσμος 14.01.26

H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες

Ο Χόρχε Τόρες, ο επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών και εθνικής ασφαλείας, που αναφέρεται στην προεδρία, δήλωσε στον Τύπο ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φερόμενη συνωμοσία από «εμπιστευτική πηγή», που αποκάλυψε πως καταβλήθηκε αμοιβή σε πληρωμένο εκτελεστή

Σύνταξη
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE μήνυμα από τη σκηνή
Βίντεο 14.01.26

Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE μήνυμα από τη σκηνή

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους», είπε ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά αξιωματικού της ΙCE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία
The Economist 14.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία

Η τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στις δυνατότητές της, μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών ουσιών και να «οργανώσει» τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής
He is back 14.01.26

We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Μετά από τετραετή αποχή από τον χώρο του θεάματος, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για τη δισκογραφική επιστροφή του - και η φράση We Belong Together κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

Σύνταξη
Τραμπ: Ο «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από όσα ο Μπάιντεν συνολικά
Ντόναλντ Τραμπ 14.01.26

Περισσότερα πλήγματα έχει εξαπολύσει ο «πρόεδρος της ειρήνης» από τον Μπάιντεν συνολικά

Ο Τραμπ που αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από τον Μπάιντεν σε όλη τη θητεία του, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 ανθρώπους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί ζημιές σε διαμερίσματα και πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση
Ρωσία 14.01.26

Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones στη Ραστόφ στον Ντον

«Ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες» και «πυρκαγιά σε κτίρια βιομηχανικής εγκατάστασης» προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drones στην πόλη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύνταξη
Ιράν: Κατηγορεί τον Τραμπ ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία
Το Ιράν καταγγέλλει 14.01.26

Ο Τραμπ «ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία»

Επιστολή στο ΣΑ του ΟΗΕ απέστειλε το Ιράν, στην οποία κατηγορεί τον Τραμπ ότι «απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019
Τον είχε πυροβολήσει 14.01.26

Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που τύφλωσε διαδηλωτή στον ξεσηκωμό το 2019

Αθωώθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων το 2019 στη Χιλή, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι «ασκούσε νόμιμο δικαίωμα στην άμυνα».

Σύνταξη
Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
Κατά 184% 14.01.26

Βουλγαρία: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών στο Χρηματιστήριο, μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη

Αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών του, και 112,79% στον αριθμό των συναλλαγών του, κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Ελλάδα 14.01.26

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αποδίδουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Σύνταξη
Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Deutsche Welle 14.01.26

Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο

Δύο ανεξήγητα περιστατικά στην Κύπρο, σχεδόν ταυτόχρονα: Ρώσος επιχειρηματίας εξαφανίζεται στη Λεμεσό, υψηλόβαθμος διπλωμάτης χάνει τη ζωή του μέσα στην πρεσβεία

Σύνταξη
Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ
Κόσμος 14.01.26

Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ

Την εποχή της λεηλασίας, δορυφορικές φωτογραφίες έδειχναν φορτηγά γεμάτα με τους θησαυρούς αυτούς να κατευθύνονται στο Νταρφούρ, μια επαρχία του δυτικού Σουδάν που ελέγχεται από τις ΔΤΥ.

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
