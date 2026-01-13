Λίγο μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των «προθύμων» στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου.

Πρόταση προς τη νέα Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που συνεδριάζει την Τετάρτη (14/01) στον Παλαμά Καρδίτσας

Το κλίμα στις τάξεις του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένει βαρύ και τα «τυράκια» που μοιράζει η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις δεν… τρώγονται.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν

Με τον πρωθυπουργό να απειλεί ευθέως όσους αντιδρούν στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε να συμμετέχει (το μπλόκο της Νίκαιας) με μια μικρή αντιπροσωπεία στη κλειστή Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Παλαμά Καρδίτσας, όπου προτείνει στη ΠΕΜ:

-Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο ΜΠΛΟΚΟ διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας

-Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού

-Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλον τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο

-Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εκκαθάριση…

Τέλος το Μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε την αποβολή εκείνων των αγροτών και των τρακτέρ τους, που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.