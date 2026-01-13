newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 20:52

Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Spotlight

Λίγο μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των «προθύμων» στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου.

Πρόταση προς τη νέα Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που συνεδριάζει την Τετάρτη (14/01) στον Παλαμά Καρδίτσας

Το κλίμα στις τάξεις του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένει βαρύ και τα «τυράκια» που μοιράζει η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις δεν… τρώγονται.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν

Με τον πρωθυπουργό να απειλεί ευθέως όσους αντιδρούν στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε να συμμετέχει (το μπλόκο της Νίκαιας) με μια μικρή αντιπροσωπεία στη κλειστή Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Παλαμά Καρδίτσας, όπου προτείνει στη ΠΕΜ:

-Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο ΜΠΛΟΚΟ διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας

-Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού

-Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλον τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο

-Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εκκαθάριση…

Τέλος το Μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε την αποβολή εκείνων των αγροτών και των τρακτέρ τους, που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μεταφορές
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Όλα ανοιχτά 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι
Στα παρασκήνια 13.01.26

Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της «αντιπολίτευσης» του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Ελλάδα 13.01.26

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
