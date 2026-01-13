Βαρύ παραμένει το κλίμα στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο ώρες μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στο τραπέζι του διαλόγου με μικρές βελτιώσεις στα μέτρα για το ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο αλλά και απειλές καθώς «εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής».

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Xωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Μετά από τρεις και πλέον ώρες, διασπαστικές μεθόδους και προσπάθεια υπονόμευσης των μπλόκων και της Πανελλαδικής Επιτροπής η συνάντηση έγινε παρουσία αγροτοσυνδικαλιστών και μη από 14 μπλόκα, οι οποίοι προσήλθαν αντιτιθέμενοι στην απόφαση της πλειοψηφίας για απόρριψη του προσχηματικού διαλόγου.

Ο Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού, στη δήλωση που έκανε μετά το πέρας της συνάντησης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Κρήτη και ειδικά αυτοί της θερμοκηπιακής καλλιέργειας σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός τους άκουσε και δεσμεύτηκε να δώσει απαντήσεις στα θέματα που έθεσαν.

Τα πάντα… εν σοφία εποίησε

Η κυβέρνηση έχει φροντίσει να φτιάξει το απαραίτητο κλίμα ανακοινώνοντας «αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση» και διάλογο «με την πλειοψηφία» φροντίζοντας ωστόσο να έχει απέναντί της βολικούς συνομιλητές που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Η λίστα και οι ιδιότητες όσων επέλεξαν να συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό λέει πολλά. Από τη συνάντηση δεν έλειψαν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μια προσεκτική ματιά στα ονόματα μας δίνει και μια εσάνς από… reality. «Πρόθυμοι» με «γαλάζια γαλόνια» και πολιτικές συγγένειες.

Ώρα ανακοινώσεων δια στόματος Μητσοτάκη

Με την κυβέρνηση να τονίζει μονότονα πως οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη ο πρωθυπουργός, νωρίς το βράδυ, μετά το πέρας της συνάντησης προέβη σε ανακοινώσεις, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά και σαφείς απειλές.

<br />

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τιμή του αγροτικού ρεύματος να διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και όχι στα 7 που ζητούσαν οι αγρότες, ανακοίνωσε ως επιπλέον μέτρο τη ένταξη στο ίδιο καθεστώς «όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς». Επίσης, είπε πως «οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης».

Σημείωσε πως «οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κυβέρνηση υπό πίεση, αναφερόμενος στους απόντες σημείωσε: «Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία».

Είπε ακόμα πως «η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια» και εξαπέλυσε απειλές: «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία».

Φτιάχνοντας… κλίμα

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός είχε τονίσει πως «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίο για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Η συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συνάντηση που συμφωνήθηκε θα γίνει την Τετάρτη (14/01), στις 11.30 π.μ., στο γραφείο του αντιπροέδρου.

Στα μπλόκα

Με μπαράζ αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, χωρίς να κλείνει η πόρτα του διαλόγου, ξεκίνησε η Τρίτη (13/01) στα μπλόκα που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή ενώ την Τετάρτη (14/01) θα κληθούν να πάρουν νέες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Το μπλόκο της Νίκαιας έδειξε τον δρόμο με πρόταση για κλιμάκωση του αγώνα. Το κλίμα στις τάξεις του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένει βαρύ και τα «τυράκια» που μοιράζει η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις δεν… τρώγονται.

Στη συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής και τον πρωθυπουργό να απειλεί ευθέως όσους αντιδρούν προτάθηκε με μια μικρή αντιπροσωπεία να συμμετάσχει στη κλειστή Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Παλαμά Καρδίτσας, προτείνοντας:

Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο μπλόκο διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας

Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού

Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλο τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο.

Αλλά και συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τέλος, το Μπλόκο της Νικαιας αποφασισε την αποβολή εκείνων των αγροτών και των τρακτέρ τους, που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τι δηλώνουν στο in Θωμάς Μόσχος και Κώστας Τζέλλας

Το κλίμα που επικρατεί στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο αποτυπώνεται και στις δηλώσεις συνδικαλιστών στο in και στη Δήμητρα Τριανταφύλλου.

Ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων και επικεφαλής του μπλόκου της Σιάτιστας δηλώνει: «Ηταν ένας προσχηματικός διάλογος του πρωθυπουργού με δικούς του ανθρώπους, για να επικαιροποιήσουν τα μέτρα που έχει ηδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ως εκεί. Η επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο είναι σημαντική μεν αλλά είναι μία μόνο αλλαγή από τις πολλές που ζητήσαμε. Οσον αφορά στο φλέγον για εμάς θέμα της ευλογιάς ανακοινώθηκε πως θα συσταθεί άλλη μια επιτροπή όπου οι κτηνοτρόφοι θα συζητήσουν με τα μέλη της εθνικής επιτροπής διαχείρισης της ευλογιάς. Δεν δόθηκε καμία δέσμευση και πλάνο για εμβολιασμό. Τα περισσότερα από όσα ανακοινώθηκαν είναι αόριστες υποσχέσεις».

Με τη σειρά του, ο Κώστας Τζέλλας, επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας αναφέρει πως: «Συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε παράλληλα να περιμένουμε να γίνει δεκτή η επιτροπή εκπροσώπων, όπως την έχουμε προτείνει εμείς, για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη στον Πάλαμα θα αποφασίσουμε συλλογικά τον τρόπο της κλιμάκωσης. Η πρόταση του μπλόκου της Καρδίτσας είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα».

Όσον αφορά στη βελτίωση του μέτρου του ρεύματος -με τη διεύρυνση των δικαιούχων- ο κ. Τζέλλας σημειώνει το εξής: «Τα 8,5 λεπτά είναι μακριά από τα 7 λεπτά που ζητούσαμε εμείς και επίσης το ότι πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουμε μηνιάτικο χαράτσι και όχι δύο λογαριασμούς τον χρόνο όπως έχουμε ζητήσει, μας βοηθά τελικά πολύ λίγο στο πρόβλημα μας να ανταπεξέλθουμε στο βαρύ φορτίο του ρεύματος».

Αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν σε τρίωρο αποκλεισμό στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, προχώρησαν οι παραγωγοί το μεσημέρι της Τρίτης κλείνοντας το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχώρησαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -μόνο για φορτηγά- προχώρησαν λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης, οι αγρότες του μπλόκου.

Στη Δυτική Μακεδονία οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο επ’ αόριστον της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα (εκτός των έκτακτων περιστατικών) και του παραδρόμου της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Καστοριάς μόνο για τα φορτηγά. Από τις 19:00 θα κλείσει το Τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα μόνο για τα φορτηγά.

Την απόφαση να κλείσουν την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κακαβιάς πήραν οι αγρότες του μπλόκου στο Καλπάκι, καθώς συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.