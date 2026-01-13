ΠΑΣΟΚ: Μετά από 45 ημέρες, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story» στον πρωτογενή τομέα

«Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο ‘success story’», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία αγροτών.

Όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι ‘η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς’ και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες», για να προσθέσει πως «η πραγματικότητα τον διαψεύδει πλήρως».

«Το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών», υπογραμμίζει, αναφέροντας πως:

• «Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.

• »Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.

• »Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ».

«Οι αγρότες δεν άκουσαν λύσεις, άκουσαν τις ίδιες υποσχέσεις»

Την ίδια στιγμή, προσθέτει, «οι νέοι αγρότες – το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου – παραμένουν απλήρωτοι, καθώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα το 2024, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως, σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, «έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία», σημειώνοντας πως «μέχρι χθες, η κυβέρνηση το απέρριπτε γιατί όπως δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή ‘θα ευνοήσει το λαθρεμπόριο (!)’», για να τονίσει πως «χρειάστηκε να παραμείνουν οι αγρότες 45 ημέρες στους δρόμους για να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου».

Για το αγροτικό ρεύμα, προσθέτει, «η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Ουσιαστική μείωση του κόστους, με μόνιμες λύσεις και όχι πρόσκαιρα ‘μπαλώματα’».

«Οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις. Άκουσαν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις. Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει πως «στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα».