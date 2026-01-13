Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων, κάποιοι εκ των οποίων είναι κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ, ήρθε η ώρα να αφήσει τους εκβιασμούς και τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί χωρίς κόλπα με την πλειοψηφία των μπλόκων», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης, μάλιστα, σημειώνει με νόημα πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι ‘οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο’, με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο».

«Κομματικά εγκάθετους» βλέπει η κυβέρνηση

Σημειώνεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κατέφυγε στη γνωστή τακτική της συκοφάντησης και αντιστροφής της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για «μειοψηφία» και «κομματικά εγκάθετους» που πυρπολούν τον διάλογο και «υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις».

Μάλιστα, ονομάτισε συγκεκριμένα το ΚΚΕ, ενώ καταδεικνύοντας την ενόχληση της κυβέρνησης από την ενιαία στάση των αγροτών που συλλογικά αποφασίζουν για τις δράσεις τους, έφτασε στο σημείο να πει: «Πάνε πια οι εποχές των συνελεύσεων».

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι «για άλλη μια φορά,, μια μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά γιατί στα μπλόκα είναι μία μειοψηφία των αγροτών, αυτοί οι οποίοι πυρπολούν άλλη μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι».