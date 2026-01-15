Ενώ η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες έχει «κλειδώσει» για τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, ένα σκληρό «παιχνίδι», με καθόλου τυχαίες διαρροές, μοιάζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη από τα μείζονα ζητήματα.

Τα φώτα της δημοσιότητας στον Ανεστίδη

«Πρωταγωνιστής» σε αυτό ο αγροτοσυνδικαλιστής από το Μάλγαρα με τον «γαλάζιο» παρελθόν, Κώστας Ανεστίδης, που βγήκε στη «σέντρα», όχι αδίκως, για τις απρεπείς δηλώσεις του εναντίον του πρωθυπουργού σε όχι ουδέτερο χρόνο και ενώ προετοιμαζόταν να παρευρεθεί στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Στο βίντεο που έγινε «σημαία» στα φιλοκυβερνητικά μέσα εξαπολύει μια χυδαία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στις κάμερες και με ανοιχτά τα μικρόφωνα με εκφράσεις που δεν μεταφέρονται.

Πρώτα η εισαγγελική διάταξη μετά η… διαρροή

Οι ντροπιαστικές δηλώσεις δεν ήταν οι μόνες που έβαλαν στον «κάδρο» τον Ανεστίδη σήμερα. Το μεσημέρι η Οικονομική Αστυνομία του επέδωσε τη διάταξη του εισαγγελέα για δέσμευση της περιουσίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανεστίδης, ελέγχεται για παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες φέρονται να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 122.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικά μέσα, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι «σήμερα έφτασε το επίσημο έγγραφο», μετά την παράδοσή του από αστυνομικό στο μπλόκο των Μαλγάρων». Όπως σημείωσε, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «έχουν πλέον δεσμευτεί επίσημα οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί», προσθέτοντας ότι είχε προηγουμένως ενημερωθεί ανεπίσημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Με το κλίμα να είναι βαρύ για τον αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα πληροφορίες του in θέλουν η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων να εξετάζει να μην συμμετάσχει στην επιτροπή που θα δει τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα.

«Μηχανισμοί είναι έμπειροι στο να στήνουν παγίδες»

Στο μεταξύ στο μπλόκο της Νίκαιας, η γενική συνέλευση της Πέμπτης έβγαλε ειδήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι καταστροφές που προκλήθηκαν από αγνώστους σε δύο τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μαξίμου δεν θα μείνει αναπάντητη.

Το πρωί της Παρασκευής (16/01) αντιπροσωπεία του μπλόκου αναμένεται να επισκεφθεί τον εισαγγελέα υπηρεσίας προκειμένου να ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση ώστε να προσκομισθεί βιντεοληπτικό υλικό της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, προκειμένου να εντοπισθούν οι ένοχοι και να λογοδοτήσουν για την ενέργειά τους.

Από την πρώτη στιγμή η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου. Προσπάθησαν άμεσα να αποκαταστήσουν τη ζημιά ενώ ανακοίνωσαν ότι το μπλόκο θα καλύψει το όποιο κόστος.

Τις φθορές στα τρακτέρ, αλλά και τη «διαχείριση» του θέματος από μερίδα μέσων ενημέρωσης, σχολίασε στο πλαίσιο σημερινής γενικής συνέλευσης του μπλόκου της Νίκαιας ο Ρίζος Μαρούδας, υπογραμμίζοντας πως «αυτό που έπαιζε είναι ότι έγιναν ζημιές και όχι ότι η Συντονιστική Επιτροπή πλήρωσε τα έξοδα και καθάρισε τα τρακτέρ… Κάποιοι μηχανισμοί είναι πολύ έμπειροι στο να στήνουν τέτοιες παγίδες».

Πέντε μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας θα δώσουν το «παρών» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ΠΕΜ να «προσέρχεται με 14 αιτήματα που θα δώσουν προοπτική και κίνητρο στον πρωτογενή τομέα».