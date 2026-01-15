Π. Μαρινάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες

Στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1) θα πραγματοποιηθεί το «ραντεβού» των αγροτών, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Πρόκειται για μια «επί της αρχής συμφωνία», «υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Εκτός από τους ανοιχτούς δρόμους, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε άλλες προϋποθέσεις όπως «να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Και να είναι ένας αριθμός ατόμων που θα μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν νομίζω φοβερά προαπαιτούμενα, είναι αυτονόητα», υποστήριξε.

Η συμφωνία για το ραντεβού, κλείστηκε μετά από τηλεφώνημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, σε εκπρόσωπο του μπλόκου της Νίκαιας. Έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στην Αθήνα να αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές). Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ούτε θα υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων, με τα τρακτέρ να μετακινούνται στην άκρη του οδοστρώματος.

«Υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα», λένε οι αγρότες

Η κλήση για διάλογο με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έγινε την επομένη της επαφής Μητσοτάκη με τους πρόθυμους, καθώς φαίνεται ότι τελικά στο Μαξίμου αντιλήφθηκαν πως δεν έχει νόημα να συνομιλούν με ομάδα αγροτών, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν τα μπλόκα.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ώστε να υπάρξει μια προοπτική στον αγροτικό τομέα, σε όλους τους συναδέλφους να μπορούν να ζουν από το επάγγελμά τους. Να πουλάνε δηλαδή τα προϊόντα τους σε τιμές που θα τους εξασφαλίσουν και για τις οικογένειές τους και να μπορούν να ξανά επενδύουν στην αγροτική παραγωγή», σημείωσε εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου Νίκαιας, ο Ρίζος Μαρούδας.