15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
Π. Μαρινάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 13:09

Π. Μαρινάκης: Τη Δευτέρα στις 13:00 η συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες

Ο Π. Μαρινάκης έθεσε ως όρο για την συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες «οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί»

Στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1) θα πραγματοποιηθεί το «ραντεβού» των αγροτών,  με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Πρόκειται για μια «επί της αρχής συμφωνία», «υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Εκτός από τους ανοιχτούς δρόμους, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε άλλες προϋποθέσεις όπως «να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Και να είναι ένας αριθμός ατόμων που θα μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν νομίζω φοβερά προαπαιτούμενα, είναι αυτονόητα», υποστήριξε.

Η συμφωνία για το ραντεβού, κλείστηκε μετά από τηλεφώνημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, σε εκπρόσωπο του μπλόκου της Νίκαιας. Έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στην Αθήνα να αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές). Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ούτε θα υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων, με τα τρακτέρ να μετακινούνται στην άκρη του οδοστρώματος.

«Υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα», λένε οι αγρότες

Η κλήση για διάλογο με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έγινε την επομένη της επαφής Μητσοτάκη με τους πρόθυμους, καθώς φαίνεται ότι τελικά στο Μαξίμου αντιλήφθηκαν πως δεν έχει νόημα να συνομιλούν με ομάδα αγροτών, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν τα μπλόκα.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ώστε να υπάρξει μια προοπτική στον αγροτικό τομέα, σε όλους τους συναδέλφους να μπορούν να ζουν από το επάγγελμά τους. Να πουλάνε δηλαδή τα προϊόντα τους σε τιμές που θα τους εξασφαλίσουν και για τις οικογένειές τους και να μπορούν να ξανά επενδύουν στην αγροτική παραγωγή», σημείωσε εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου Νίκαιας, ο Ρίζος Μαρούδας.

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 20:27

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
