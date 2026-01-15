Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση αποφάσισαν στη χθεσινή πανελλαδική τους σύσκεψη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς από 62 μπλόκα της χώρας, οι οποίοι παραμένουν περισσότερο από ενάμιση μήνα στους δρόμους. Το τηλεφώνημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, σε εκπρόσωπο του μπλόκου της Νίκαιας, ξεκλείδωσε το ραντεβού, με τους αγρότες να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε αύριο Παρασκευή ή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στην Αθήνα να αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές). Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ούτε θα υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων που αποτελεί και μια απαράβατη «γραμμή» της κυβέρνησης ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Η κλήση για διάλογο, μετά τη συνάντηση με τους πρόθυμους

Η κλήση για διάλογο με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έγινε την επομένη της επαφής Μητσοτάκη με τους πρόθυμους μια ομάδα 25 ατόμων, εκ των οποίων κάποιοι από μη ενεργά μπλόκα τα γνωστά ως μπλόκα – σφραγίδες, κάποιοι τοπικοί παράγοντες της ΝΔ, ένας αγρότης και μια αγρότισσα και οι υπόλοιποι αγροτοσυνδικαλιστές από συλλόγους περιοχών, οι οποίοι μετέβησαν στη συνάντηση αντιτιθέμενοι στην απόφαση της πλειοψηφίας.

Κάποιοι όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, ενήργησαν αυτόνομα και λειτούργησαν διασπαστικά, χωρίς να σέβονται «τους συναδέλφους τους, που εδώ και 47 μέρες είναι στο δρόμο και δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης». Κάτι που επισήμανε ο Σωκράτης Αλειφτήρας από τη συντονιστική του μπλόκου της Νίκαιας, μιλώντας στο MEGA.

Σημειώνεται ότι, την ώρα που συνεδρίαζε η πανελλαδική των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου είχαν νέα συνάντηση με τους πρόθυμους για τα προβλήματα με τις δηλώσεις ΑΤΑΚ.

Φαίνεται όμως ότι τελικά στο Μαξίμου παραδέχτηκαν πως δεν έχει νόημα να δίνουν τα χέρια με μια ομάδα αγροτών, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν τα μπλόκα.

Οι όροι του Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές) καθώς και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί δρόμων. Προϋποθέσεις που μοιάζουν να εκπληρώνονται από τους αγρότες. Από την άλλη το Μαξίμου φαίνεται να δέχεται να προσέλθουν στο διάλογο αγρότες που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις καθώς οι υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει.

Κόκκινη γραμμή για τους αγρότες η επιβίωση

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

Για τους ανθρώπους της παραγωγής «κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα αυτά που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις τους και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ώστε να υπάρξει μια προοπτική στον αγροτικό τομέα, σε όλους τους συναδέλφους να μπορούν να ζουν από το επάγγελμά τους. Να πουλάνε δηλαδή τα προϊόντα τους σε τιμές που θα τους εξασφαλίσουν και για τις οικογένειές τους και να μπορούν να ξανά επενδύουν στην αγροτική παραγωγή», σημείωσε εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου Νίκαιας, ο Ρίζος Μαρούδας.