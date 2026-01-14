Στην πέμπτη κατά σειρά συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στον Παλαμά Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των παραγωγών άναψαν το «πράσινο φως» για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με ανοιχτούς δρόμους.

Αναμένοντας να προσδιοριστεί επίσημα η ημέρα και η ώρα του ραντεβού

Μετά από την επικοινωνία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπρόσωπο των αγροτών και έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στην Αθήνα να αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές). Το αρχικό αίτημα από την Πανελλαδική ήταν για 35.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς την παρουσία των μπλόκων, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Για λόγους ισορροπίας

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, από τους επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας, η σύνθεση των 25 ατόμων + 5 παρατηρητών προτάθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης για λόγους ισορροπίας σε σχέση και με τη σύνθεση της πρώτης επιτροπής που συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες συμφώνησαν επίσης μέχρι να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί

Επικρατέστερη ημερομηνία για το ραντεβού, σύμφωνα με τον Αργύρη Μπαϊραχτάρη, πρόεδρο κτηνοτρόφων Συλλόγου Τυρνάβου αλλά και από τους επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας η 16η Ιανουαρίου.

«Θα είμαι στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό» λέει στο in o Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου στα Μάλγαρα.

Διατηρώντας τις «κόκκινες γραμμές»

Τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένουν σταθερά και αφορούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις. Αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η θέση της κυβέρνησης, η οποία τους μεταφέρθηκε δια στόματος υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές), όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.