Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης
Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς της χώρας, που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης. Αυτή την ώρα στην πέμπτη κατά σειρά συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στον Παλαμά Καρδίτσας, καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους.
Απαιτούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη σύνθεση των επιτροπών που είχαν εξαρχής ορίσει (25 +10), διατηρώντας ως «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις τους και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.
Προτάσεις κλιμάκωσης εξετάζουν οι αγρότες
Η αίθουσα όπου διεξάγεται η συνεδρίαση είναι κατάμεστη.
Οι προτάσεις κλιμάκωσης που εξετάζονται στην πανελλαδική σύσκεψη, περιλαμβάνουν από πολυήμερο blackout της χώρας, με αποκλεισμό κομβικών σημείων, μέχρι και την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα με την παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στο κέντρο την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή θα συνεχιστούν τα κλεισίματα των δρόμων, σε κομβικά σημεία της χώρας.
Τα μπλόκα της Θεσσαλίας σε Νίκαια, Καρδίτσα, προτείνουν πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο μπλόκο διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, καλώντας σε συμμετοχή και τον κόσμο που όλες αυτές τις ημέρες, όπως οι ίδιοι λένε, τους στήριξε σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης. Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού.
«Κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ, με αυτοκίνητα, με λεωφορεία, με τρένα, συν γυναιξί και τέκνοις… ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ζητώντας συνάντηση από την κυβέρνηση. Αφού η κυβέρνηση δεν αποδέχεται την πρόσκλησή μας για διάλογο, πάμε εκεί, να πάμε να μας συναντήσει ούτως ή άλλως» ανέφερε, χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας, διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας.
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με αντιπροσωπεία των «προθύμων»
Στον αντίποδα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με αντιπροσωπεία των «προθύμων» οι οποίοι χθες, είχαν καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
