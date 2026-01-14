newspaper
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
14 Ιανουαρίου 2026 | 11:25

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται σήμερα (13:00) η πέμπτη κατά σειρά πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας όπου οι αγρότες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, δηλώνοντας ότι δεν εκφοβίζονται από τις απειλές της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά τους που δεν ικανοποιήθηκαν, απαιτούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη σύνθεση των επιτροπών που είχαν εξαρχής ορίσει.

Κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος» διατηρώντας ως «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις τους και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Θεωρούν πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και βελτιώσεις με τα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα, μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους «πρόθυμους» (συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι από μη ενεργά μπλόκα τα γνωστά ως μπλόκα – σφραγίδες, κάποιοι τοπικοί παράγοντες της ΝΔ, ένας αγρότης και μια αγρότισσα και οι υπόλοιποι αγροτοσυνδικαλιστές από συλλόγους περιοχών), οι οποίοι προσήλθαν αντιτιθέμενοι στην απόφαση της πλειοψηφίας για απόρριψη του προσχηματικού διαλόγου.

Αγρότες: Προς κλιμάκωση με προτάσεις για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε παράλληλα να περιμένουμε να γίνει δεκτή η επιτροπή εκπροσώπων όπως την έχουμε προτείνει εμείς, για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά θα αποφασίσουμε συλλογικά τον τρόπο της κλιμάκωσης. Η πρόταση του μπλόκου της Καρδίτσας είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα», είπε στο in ο Κώστας Τζέλλας, από το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65.

Την ίδια πρόταση θα καταθέσει και το μπλόκο της Νίκαιας.

Μιλώντας στο MEGA, ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάριδας,  τόνισε ότι οι αγρότες διεκδικούν τα 14 αιτήματα «επιβίωσης» που έχουν υποβάλει στην κυβέρνηση, με κυρίαρχο αυτό της μη επικύρωσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από τη Βουλή.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε στο δρόμο γιατί όλοι έχουμε προβλήματα στο σπίτι μας. Όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει πρόβλημα, έχουμε και εμείς. Γιατί πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα. Πάμε ανάβουμε μια συσκευή στο σπίτι μας και σκεφτόμαστε το ρεύμα. Βγαίνουμε έξω στο δρόμο και εν μέσω κινητοποιήσεων τα διόδια ανεβήκανε. Είμαστε εδώ γιατί δεν πάει τίποτα καλά», τόνισε ο αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κώστας Καφές. «Θέλουνε να μην παράγουμε ούτε αυτά που μας έχουνε μείνει τώρα», είπε και αναφέρθηκε στην ανάγκη κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων: «Αυτό που όλοι οι δρόμοι οδηγούν είναι ότι θα κατέβουν τα τρακτέρ στην Αθήνα».

Οι προτάσεις για κλιμάκωση που θα συζητηθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στην Καρδίτσα περιλαμβάνουν από πολυήμερο blackout της χώρας, με αποκλεισμό κομβικών σημείων, μέχρι και την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα με την παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στο κέντρο την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή θα συνεχιστούν τα κλεισίματα των δρόμων, σε κομβικά σημεία της χώρας.

Απομακρύνουν τους πρόθυμους

Το μπλόκο του Μπράλου με ανακοίνωσή του καταγγέλλει τη συμμετοχή του Γιώργου Παλιούρα στη χθεσινή συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για κίνηση με δική του πρωτοβουλία.

«Το Μπλόκο Μπράλου μετά από γενική συνέλευση αποφάσισε την απομάκρυνση του συναδέλφου Παλιούρα Γεώργιου μετά την συμμετοχή του στην χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό με δική του πρωτοβουλία και μη εκπροσωπώντας το μπλόκο. Παραμένουμε στη θέση μας ενωμένοι μαζί με τα 62 μπλόκα της χώρας δεν φεύγουμε από το οδόστρωμα. Συμμετέχουμε σήμερα στην Πανελλαδική συνδιάσκεψη μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας για να αποφασίσουμε από κοινού πως θα εξελιχθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις», αναφέρει.

Χθες το Μπλόκο της Νίκαιας που αποφάσισε την αποβολή από το μπλόκο των δύο αγροτών – και των τρακτέρ τους – που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, όπως και η διαγραφή τους από τον Αγροτικό Σύλλογο Πλατυκάμπου.

Τυράκια

Κατά τη χθεσινή συνάντηση με την ομάδα των «προθύμων», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για «βελτιώσεις» στα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά χωρίς αλλαγές επί της ουσίας στα όσα ήδη είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι «βελτιώσεις» περιλαμβάνουν την ένταξη στην τιμή των 8,5 λεπτών/κιλοβατώρα και των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο αλλά ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Επίσης, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαξίμου να δώσει μια αίσθηση νομιμοποίησης των «προθύμων» ως συνομιλητών του για τα αγροτικά, η 25μελής επιτροπή έχει σήμερα συνάντηση  (11.30) στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, υπό την παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και απειλές

Οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις χθες περιείχαν σαφείς απειλές προς τους αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή.  Στη δήλωση του, έκανε λόγο για «μία κομματική μειοψηφία που επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα». Είπε ακόμα πως «η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια». Και διατράνωσε ότι «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία», στρώνοντας τον δρόμο των διώξεων και της καταστολής.

Τη γραμμή αυτή προβάλλουν σειρά κυβερνητικά στελέχη, διαμορφώνοντας το ανάλογο κλίμα.

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Θάνου Πλεύρη στο MEGA: «Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την ανοχή της» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και ξεδίπλωσε το αφήγημα: «Υπάρχουν όμως κάποιοι, που τους έχουμε δει κατά καιρούς, που φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια λογική ότι θέλουν να κάνουν επαναστατική γυμναστική, να εξυπηρετήσουν την κομματική τους ταυτότητα και όχι τα συμφέροντα των αγροτών». «Προφανώς είναι από συγκεκριμένα κόμματα. Είναι κόμματα, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που βλέπουμε άτομα τα οποία υπάρχουν, είναι και άλλα κόμματα που έχουν ταυτότητα», ήταν μερικές από τις φράσεις του και κατέληξε:

«Πλέον θα μπούμε στην εφαρμογή του νόμου. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι απειλή. Το ότι απαγορεύεται να κλείνουν οι δρόμοι και είναι ποινικό αδίκημα το να κλείνουν οι δρόμοι ή έχει διοικητικές κυρώσεις, δεν είναι απειλή. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα ότι η χώρα θα παραμένει αν θέλουν κάποιοι να μείνουν όλο το διάστημα και δεν είναι μόνο το θέμα της ταλαιπωρίας, αλλά είναι και της ασφάλειας του κοινού. Εγώ νομίζω και θα το δούμε από δω και πέρα, ότι η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν υπάρχει πλαίσιο ανοχής σε παράνομες πράξεις. Οπότε θα το δούμε».

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να ο πρωθυπουργός, νωρίς το βράδυ, μετά το πέρας της συνάντησης προέβη σε ανακοινώσεις, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά και σαφείς απειλές.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
