Στο τραπέζι του διαλόγου θα κάτσουν κυβέρνηση και αγρότες -όπως όλα δείχνουν- μετά το «ναι» της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Το τηλεφώνημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, στον επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, μοιάζει να ξεκλειδώνει το ραντεβού με την κυβέρνηση να επιλέγει να παίξει το «παιχνίδι» των εντυπώσεων κάνοντας καθυστερήσεις ως προς την ημέρα διεξαγωγής του κρίσιμου τετ α τετ.

«Ναι» στον διάλογο με Μητσοτάκη με ανοιχτούς δρόμους και τα τρακτέρ στα μπλόκα από Πανελλαδική Επιτροπή

Μέχρι αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις δεν έχει οριστικοποιηθεί ραντεβού του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των μπλόκων με πηγές του Μαξίμου να μην συγχωρούν την αρνητική στάση του αγροκτηνοτροφικού κόσμου στο κάλεσμα της 13ης Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, στην πέμπτη κατά σειρά συνεδρίαση της ΠΕΜ, στον Παλαμά Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των παραγωγών άναψαν το «πράσινο φως» για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε ένδειξη καλής διάθεση αποφάσισαν ανοιχτούς δρόμους που αποτελεί και μια απαράβατη «γραμμή» της κυβέρνησης για την έναρξη του διαλόγου.

Μπρα ντε φερ πριν το ραντεβού

Με τις λεπτές ισορροπίες να διατηρούνται και στα δύο στρατόπεδα, τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένουν σταθερά και αφορούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις. Αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς την παρουσία των μπλόκων, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η βασική γραμμή της κυβέρνησης για να λειανθούν οι γωνίες η «εφαρμογή του νόμου» και «διάλογος με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, με όλους τους δρόμους ανοιχτούς».

Επίσης, οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές).

Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις μοιάζουν να εκπληρώνονται. Υπάρχει δέσμευση για ανοιχτούς δρόμου και η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι) στην Αθήνα θα αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές), αριθμός που θεωρείται λογικός από την κυβέρνηση.

«Κυκλώνουν» ημερομηνίες

Επικρατέστερη ημερομηνία για τη συνάντηση, σύμφωνα με τον Αργύρη Μπαϊραχτάρη, πρόεδρο κτηνοτρόφων Συλλόγου Τυρνάβου αλλά και από τους επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας, είναι η 16η Ιανουαρίου.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

«Αποφασίσαμε να προσέλθουμε στον διάλογο. Είναι μια πρόταση που συνάντησε μεγάλη αποδοχή από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη όταν μας ανακοινώθηκε» ανέφερε στο in και στη Δήμητρα Τριανταφύλλου ο κ. Μπαϊραχτάρης.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό ακυρώνεται η διοργάνωση συλλαλητηρίου και κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα.

Εν αναμονή του οριστικού «ναι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πανελλαδική Επιτροπή έκανε επίσης δεκτή την προϋπόθεση που έθεσε η κυβέρνηση να μην παρευρεθεί ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας.

Κανονικά στο τραπέζι του διαλόγου αναμένεται να βρεθεί ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου στα Μάλγαρα με τον ίδιο να δηλώνει στο in: «Θα είμαι στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό».

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων συνεχίζουν να αναμένουν την τελική επιβεβαίωση της συνάντησης τους με τον πρωθυπουργό. Όπως είπε ο Κώστας Τζέλλας το βράδυ της Τετάρτης στο in: «Περιμένουμε την οριστικοποίηση του ραντεβού μας από την πλευρά της κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε την Τρίτη (13/01) ο πρωθυπουργός μετά το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, είχαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που πέρασαν χθες το κατώφλι του Μαξίμου.