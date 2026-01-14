newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Ελλάδα 14 Ιανουαρίου 2026 | 22:59

Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Στο τραπέζι του διαλόγου θα κάτσουν κυβέρνηση και αγρότες -όπως όλα δείχνουν- μετά το «ναι» της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Το τηλεφώνημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, στον επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, μοιάζει να ξεκλειδώνει το ραντεβού με την κυβέρνηση να επιλέγει να παίξει το «παιχνίδι» των εντυπώσεων κάνοντας καθυστερήσεις ως προς την ημέρα διεξαγωγής του κρίσιμου τετ α τετ.

«Ναι» στον διάλογο με Μητσοτάκη με ανοιχτούς δρόμους και τα τρακτέρ στα μπλόκα από Πανελλαδική Επιτροπή

Μέχρι αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις δεν έχει οριστικοποιηθεί ραντεβού του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των μπλόκων με πηγές του Μαξίμου να μην συγχωρούν την αρνητική στάση του αγροκτηνοτροφικού κόσμου στο κάλεσμα της 13ης Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, στην πέμπτη κατά σειρά συνεδρίαση της ΠΕΜ, στον Παλαμά Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των παραγωγών άναψαν το «πράσινο φως» για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε ένδειξη καλής διάθεση αποφάσισαν ανοιχτούς δρόμους που αποτελεί και μια απαράβατη «γραμμή» της κυβέρνησης για την έναρξη του διαλόγου.

Μπρα ντε φερ πριν το ραντεβού

Με τις λεπτές ισορροπίες να διατηρούνται και στα δύο στρατόπεδα, τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένουν σταθερά και αφορούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις. Αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς την παρουσία των μπλόκων, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η βασική γραμμή της κυβέρνησης για να λειανθούν οι γωνίες  η «εφαρμογή του νόμου» και «διάλογος με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, με όλους τους δρόμους ανοιχτούς».

Επίσης, οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές).

Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις μοιάζουν να εκπληρώνονται. Υπάρχει δέσμευση για ανοιχτούς δρόμου και η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι) στην Αθήνα θα αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές), αριθμός που θεωρείται λογικός από την κυβέρνηση.

«Κυκλώνουν» ημερομηνίες

Επικρατέστερη ημερομηνία για τη συνάντηση, σύμφωνα με τον Αργύρη Μπαϊραχτάρη, πρόεδρο κτηνοτρόφων Συλλόγου Τυρνάβου αλλά και από τους επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας, είναι η 16η Ιανουαρίου.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

«Αποφασίσαμε να προσέλθουμε στον διάλογο. Είναι μια πρόταση που συνάντησε μεγάλη αποδοχή από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη όταν μας ανακοινώθηκε» ανέφερε στο in και στη Δήμητρα Τριανταφύλλου ο κ. Μπαϊραχτάρης.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό ακυρώνεται η διοργάνωση συλλαλητηρίου και κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα

Εν αναμονή του οριστικού «ναι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πανελλαδική Επιτροπή έκανε επίσης δεκτή την προϋπόθεση που έθεσε η κυβέρνηση να μην παρευρεθεί ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας.

Κανονικά στο τραπέζι του διαλόγου αναμένεται να βρεθεί ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου στα Μάλγαρα με τον ίδιο να δηλώνει στο in: «Θα είμαι στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό».

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων συνεχίζουν να αναμένουν την τελική επιβεβαίωση της συνάντησης τους με τον πρωθυπουργό. Όπως είπε ο Κώστας Τζέλλας το βράδυ της Τετάρτης στο in: «Περιμένουμε την οριστικοποίηση του ραντεβού μας από την πλευρά της κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε την Τρίτη (13/01) ο πρωθυπουργός μετά το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, είχαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που πέρασαν χθες το κατώφλι του Μαξίμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 20:27

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (3-0)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
«Ναυάγιο» 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Ράσμουσεν είπε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ θέλει να κατακτήσει τη Γροιλανδία κι ότι στη συνάντηση του ίδιου και της Γροιλανδής ΥΠΕΞ με τους Βανς και Ρούμπιο δεν επετεύχθη αλλαγή της θέσης των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο