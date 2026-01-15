Βουλή: Την Τετάρτη στην Ολομέλεια η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής για τα αγροτικά
Η πρόταση για σύσταση διακομματικής για τα αγροτικά θα συζητηθεί στη Βουλή με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης
- Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
- Τεταμένη η κατάσταση στη Μινεάπολη – Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα του ICE
- Σκάνδαλο Grok: Mετά την κατακραυγή, το Χ περιορίζει τα προκλητικά deepfake
- Ευλογιά προβάτων: Καμπανάκι κινδύνου για τη διακίνηση ζωοτροφών από την Κρήτη
Την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια στη Βουλή η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».
Η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούν να εγγραφούν να μιλήσουν όσοι επιθυμούν. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.
- Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
- «Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
- Πεζοδρομείται σημαντικό τμήμα στην Καλαμπάκα
- Κρέας τριχωτού ρινόκερου βρέθηκε στο στομάχι προϊστορικού λύκου – Το DNA ήταν άθικτο
- Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
- «Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λουίς Ενρίκε»
- Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines
- «Λύγισε» η Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο για την κακοποίηση που έχει δεχτεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις