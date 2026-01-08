Βουλή: Εγκρίθηκε η σύσταση διακομματικής επιτροπή για τον αγροτικό τομέα
Η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη, 14 μέλη από ΝΔ, 3 από ΠΑΣΟΚ, 2 από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ και από ένα βουλευτή τα υπόλοιπα κόμματα
Στην έγκριση της κυβερνητικής πρότασης για τη σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής με διακομματικό προεδρείο που θα μελετήσει και επεξεργαστεί τα όσα συμβαίνουν στον αγροτικό τομέα (όχι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά γενικότερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας”, προχώρησε πριν από λίγο η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
Η σύσταση της επιτροπής πάντως λόγω της αντίδρασης του ΚΚΕ δεν θα γίνει αυτόματα αλλά θα πρέπει να προηγηθεί οργανωμένη συζήτηση στην Ολομέλεια.
Επίσης, η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη (14 μέλη από ΝΔ, 3 από ΠΑΣΟΚ, 2 από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ και από ένα βουλευτή τα υπόλοιπα κόμματα) με την πλειοψηφία να προτείνει για πρόεδρο τον Γιάννη Οικονόμου (ο αντιπρόεδρος θα προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας από τον ΣΥΡΙΖΑ), ενώ οι εργασίες της θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να έχει κατατεθεί η αντίστοιχη έκθεση εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών.
