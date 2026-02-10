newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Πολιτική 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο αναμένεται να υπάρχουν τοποθετήσεις μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Βασικό θέμα της συνάντησης αναμένεται να είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η εισαγωγική τοποθέτηση Μητσοτάκη

«Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση με αντικείμενο το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είχαμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση ότι θα κάνουμε μία ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα.

Θα ήθελα, καταρχάς, να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, και για την κυβέρνηση, αλλά, θα έλεγα, και για εμένα προσωπικά.

Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα στη συνέχεια- και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας, με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους – παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

 «Το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας -και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής, θα τοποθετηθούν στη συνέχεια και οι κυρίες και οι κύριοι από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου- και το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς.

Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Όπως έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο, τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε και την πλήρη δική σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, συμβαίνει».

«Ούτε υπάρχει plan b»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπειτα τόνισε ότι: «Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτόν. Και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς Υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan b, και νομίζω ότι και η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει. Διότι, σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν -θα τα πουν στη συνέχεια και οι ειδικοί.

Άρα, σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω τη συνεργασία όλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία.

Από εκεί και πέρα, θέλω να συζητήσουμε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων. Έχουμε μαζί μας και τον κ. Μεγάλου από την Τράπεζα Πειραιώς, διότι πιστεύω ότι θα ακούσετε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς και ο τραπεζικός τομέας μπορεί να βοηθήσει, πέρα από αυτά τα οποία θα ακούσετε για τα σχέδια βελτίωσης και για τη στήριξη με κρατικό και με ευρωπαϊκό χρήμα.

Ο σκοπός μας και το όραμά μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας, με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Και αυτό, προφανώς, απαιτεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων, σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο».

Για τις παράνομες ελληνοποιήσεις

«Τελειώνοντας, θέλω να θυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι πριν από τις εκλογές του 2019 -νομίζω το θυμάσαι και εσύ, Παύλο- είχα αναλάβει μία δέσμευση τότε ότι θα βοηθήσουμε, περιορίζοντας παράνομες ελληνοποιήσεις, για να αυξηθούν συνολικά οι τιμές του γάλακτος. Θυμάστε πού ήταν οι τιμές του γάλακτος τότε, πού είναι σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα, γιατί δεν θα μπορούσε η κτηνοτροφία να ήταν ανταγωνιστική με τις τιμές του γάλακτος του 2018 και του 2019.

Έχουν γίνει, λοιπόν, βήματα στη σωστή κατεύθυνση και είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης της ευλογιάς και για το τι μπορούμε να κάνουμε μεσομακροπρόθεσμα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Και κυρίως η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει πραγματικό μέλλον και ότι η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντα ένας κλάδος, είτε μιλάμε για το κρέας είτε μιλάμε για το γάλα είτε μιλάμε για τα τυροκομικά προϊόντα, όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ποιοι υπερψήφισαν 10.02.26

Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου
Κυβερνητικές ευθύνες 09.02.26

Το μεγάλο παζάρι για τα προγράμματα κατάρτισης, οι υπουργοί που διευκόλυναν, και η παρέα του Παναγόπουλου

Πώς διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Ο ρόλος που έπαιξαν Χατζηδάκης, Κεραμέως, Παπαθανάσης. Ενδεχόμενη διερεύνηση και άλλων πολιτικών προσώπων σε μια υπόθεση που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής
ΕΕ 10.02.26

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής

Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τη διαδικασία ασύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα
Ελλάδα 10.02.26

«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα

«Η γυναίκα μου είναι σοκ, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης που σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας παρκάρει το ΙΧ.

Σύνταξη
«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του
Ποδόσφαιρο 10.02.26

«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Φρανκ Ριμπερί χαρακτήρισε δημοσιεύματα που «συνδέουν» τον πελάτη του με την υπόθεση Έπσταϊν ως ψευδή και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά.

Σύνταξη
Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
Κόσμος 10.02.26

Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε η Κάγια Κάλλας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
Euroleague 10.02.26

Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση μπήκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο