Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Πάνω από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την περίοδο από την 1η έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων, η οποία έχει οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες κτηνοτρόφους και την κτηνοτροφία στα όρια.

Μπροστά στον κίνδυνο να εξαπλωθεί η ευλογιά προβάτων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, οπότε και αναμένεται να χαλαρώσουν τα μέτρα, το τρίμηνο σχέδιο που έχει σε εφαρμογή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προϋποθέτει την ενίσχυση της επιτήρησης και των ελέγχων, αλλά και την απόλυτη συμμόρφωση: αυστηρή βιοασφάλεια, καμία παράνομη μετακίνηση, άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού.

Για την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες

Έτσι, το επόμενο τρίμηνο είναι καθοριστικό για την πορεία της νόσου, με το ΥπΑΑΤ και την Επιτροπή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εντατικοποίηση της επιτήρησης και συστηματικοί έλεγχοι στο πεδίο, καθώς και στην αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές.

Επίσης, εντείνονται οι έλεγχοι στις μετακινήσεις και τη διακίνησης ζώων/ζωοτροφών σύμφωνα με τις κτηνιατρικές οδηγίες και τις ισχύουσες απαγορεύσεις, ενώ θα υπάρξει άμεση αναφορά ύποπτων περιστατικών και μηδενική ανοχή σε παραβάσεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ευλογιά προβάτων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και 08 Φεβρουαρίου 2026, η συνολική πορεία της ζωονόσου διαμορφώνεται ως εξής:

2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα

476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία (Αύγουστος 2024 – 8/2/2026), οι Περιφερειακές Ενότητες με την υψηλότερη καταγραφή κρουσμάτων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις: Λάρισα (252), Ξάνθη (241), Αχαΐα (196), Σέρρες (185), Ροδόπη (179), Αιτωλοακαρνανία (173), Έβρο (167), Μαγνησία & Σποράδες (141).

Τα νέα κρούσματα

Παράλληλα, για την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Εύβοιας: 1

Ηλείας: 4

Καβάλας: 1

Καρδίτσας: 1

Μαγνησίας & Σποράδων: 1

Πιερίας: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

«Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», αναφέρεται.

Πηγή: ΟΤ