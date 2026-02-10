Σε κλίμα προβληματισμού και ανησυχίας για την πορεία του κλάδου ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι κτηνοτρόφοι με τον πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο στο μέγαρο Μαξίμου.

Βασικό θέμα της συνάντησης υπήρξε η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι (κεντρική φωτογραφία) εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της κατάστασης. Όπως ανέφεραν, εάν δεν επιτευχθεί ουσιαστικός έλεγχος της ευλογιάς μέσα στο επόμενο δίμηνο, ο κλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, ζητώντας από την κυβέρνηση να έχει έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο δράσης.

«Άμεσα πρέπει να υπάρχει plan B»

Μετά το πέρας της συνάντησης ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ), Παύλος Σατολιάς, υπογράμμισε τον κίνδυνο από την εξάπλωση της ασθένειας και την ανάγκη για άμεσα μέτρα προστασίας του κλάδου.

​Αναφερόμενος στην πορεία της νόσου σημείωσε ότι «μεταφέραμε εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων από όλη τη χώρα και ομοσπονδιών, την αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, που έχει να κάνει με την εξάπλωση της φυτοπαθολογίας και το μη περιορισμό της ασθένειας αυτής».

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της πολιτείας, ο κ. Σατολιάς τόνισε πως «αν δε γίνει κάτι με την, με την εκρίζωση, με τον τρόπο που λέει η πολιτεία, άμεσα πρέπει να υπάρχει plan B».

Συμπλήρωσε μάλιστα με ανησυχία ότι «μετά το Πάσχα θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις όσον αφορά την εξάπλωση».

​Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και δεσμεύσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα ζώα τους, με τον κ. Σατολιά να ζητά σύντομες και ευέλικτες διαδικασίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «όλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται ες αεί, γιατί είναι δύσκολη η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαντήσεις που έλαβε από τον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι «κάτω από την πίεση των συναδέλφων είπε δυο τρία πράγματα, που έχουν να κάνουν με τη γενετική βελτίωση που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τη στηρίξουμε σαν χώρα για την κτηνοτροφία».

​Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, υπήρξε αναφορά στην εξεύρεση πόρων για την ενίσχυση των ζωοτροφών, καθώς και για ένα επιπλέον «de minimis» που αφορά τη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκλεισμού των ζώων τους.

Κλείνοντας, ο κ. Σατολιάς προειδοποίησε για τις γενικότερες επιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν τελειώσω με αυτό η κτηνοτροφία βρίσκεται σε κίνδυνο. Και όχι μόνο η κτηνοτροφία και όλη η οικονομία, όλος ο κύκλος της οικονομίας που συναλλάσσεται γύρω από την κτηνοτροφία».

«Αρνητικό» το υπουργείο στον εμβολιασμό

Ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς το αποτέλεσμα της σύσκεψης, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες συναντήσεις. «Η αίσθηση που αποκομίζω είναι ότι βρισκόμαστε περίπου στα ίδια δεδομένα με την προηγούμενη φορά. Δεν ακούσαμε κάτι ουσιαστικά νέο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της νόσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του εμβολιασμού, σημείωσε ότι παραμένει ένα θέμα στο οποίο το υπουργείο εμφανίζεται αρνητικό, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να ευνοήσει την εξάπλωση της νόσου.

Τον προβληματισμό των παραγωγών της Κρήτης μετέφερε ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νησί.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τσέρνης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νεάπολης, εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, συχνά η ευθύνη για την εξάπλωση της νόσου αποδίδεται στους ίδιους τους παραγωγούς.

Χωρίς εναλλακτικό σχέδιο η κυβέρνηση

Κατά την έξοδό του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση, με τη σαφή κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σε συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα.

Με ένα και μοναδικό σχέδιο για την ευλογιά προσήλθε στο διάλογο ο πρωθυπουργός, την οριστική εκρίζωση της. «Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο», είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.