Επέστρεψαν τα τρακτέρ των αγροτών στη Λάρισα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που διοργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού. Δεκάδες τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αιτήματά τους κλάδου.

Ο αγροτικός κόσμος διαμηνύει πως ο αγώνας τους δεν έχει τελειώσει, επιμένουν πως πρόκειται για αγώνα που αφορά στην επιβίωση του κλάδου

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας, καθώς δε μείναμε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης», τόνισε ο γραμματέας της ΕΟΑΣΝΛ, Κώστας Χατζής.

«Τα αιτήματα παραμένουν άλυτα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση… Το ζητούμενο είναι να μην ερημώσει η ύπαιθρος», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, Γιάννης Κουκούτσης.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει πως αν δε δώσει λύσεις θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της», δήλωσε, μεταξύ άλλων από τη Λάρισα, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Επόμενος σταθμός η Αθήνα

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αγρότες από όλη τη χώρα θα μεταβούν στο Σύνταγμα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προτίθενται να παραμείνουν στην πρωτεύουσα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε παρέμβασή του το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας τόνισε (ΣΚΑΪ) ότι η κινητοποίηση στην Αθήνα αποτελεί συνέχεια των μπλόκων της προηγούμενης περιόδου.

«Ερχόμαστε στην Αθήνα […] και θέλουμε τον λαό της μαζί, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα: Ενώ εμείς πουλάμε πάμφθηνα τα προϊόντα που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα αγοράζουμε όλοι πανάκριβα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το χωράφι στο ράφι και μπορούν να φτάσουν τα προϊόντα μας πολύ φτηνά στο ελληνικό τραπέζι», ανέφερε.

Στον Προμαχώνα

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα, οι οποίοι με τα τρακτέρ τους βγήκαν το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους των Σερρών, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης, με σύνθημα «Η υπομονή τελείωσε. Ο μόχθος μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο».