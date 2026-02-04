newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 18:30

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα αποφάσισε το συντονιστικό της Επιτροπής των Μπλόκων. Η μέρα που θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο ορίστηκε η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στο in o Κώστας Τζέλλας, επικεφαλής του μπλόκου Καρδίτσας ανέφερε τα εξής: «H απόφαση πάρθηκε συλλογικά με εκπροσώπους από 48 μπλόκα να δίνουν το παρών στη σύσκεψη και άλλους τέσσερις να συμμετέχουν διαδικτυακά. Συμφωνήσαμε παμψηφεί και τα 54 μπλόκα με το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Στόχος, να κάνουμε ολονυκτία στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουμε την επόμενη μέρα το Σάββατο. Θα ξεκινήσουμε πρωί με τα τρακτέρ μας από τα μπλόκα με στόχο το συλλαλητήριο να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής».

Από την πλευρά του ο Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας σημείωσε τα εξής μιλώντας στο in: «Τα αιτήματα μας δεν δικαιώθηκαν. Είναι ακόμα σε ισχύ. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε όπως είχαμε προαναγγείλει από τη μέρα που τελείωσανμ και επίσημα τα μπλόκα. Η κάθοδος στην Αθήνα με τα τρακτέρ και ένα μεγάλο συλαλλητήριο στην Αθήνα ήταν πάντα ένα από τα χαρτιά μας και τώρα ήρθε η ώρα να το παίξουμε. Μας ενδιαφέρει η συμμετοχή του κόσμου της Αθήνας, να δουν εμάς και τον αγώνα μας από κοντά, να μας γνωρίσουν, να συμμετάσχουν μαζί μας».

Παράλληλα θα διοργανωθούν συλλαλητήρια την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας ενώ θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρουδας: «τα προβλήματα δεν λύθηκαν και ο αγώνας μας συνεχίζεται».

Νωρίτερα το μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, Ευρυπίδης Κατσαρός, είχε δηλώσει πως: «Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταμάτησε τίποτα, με άλλες μορφές κινητοποίησης. Σήμερα έχουμε την πανελλαδική επιτροπή από όλη την Ελλάδα και θα αποφασίσουμε και τυχόν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα. Αυτό θα το δούμε μέσα, πώς μπορεί να γίνει… Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Και η κυβέρνηση συνεχίζει πάλι τα παιχνίδια της. Και στο Μαξίμου που πήγαμε, δεν πήραμε τίποτα. Δεν βλέπουμε κάτι ακόμα. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου… Οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε, γιατί είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Μία δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί και δεν ξέρουμε αυτά τα λίγα αν θα υλοποιηθούν, γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια και μας δουλεύουν. Γι’ αυτό θα είμαστε πάλι στους δρόμους».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

