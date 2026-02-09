newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
09 Φεβρουαρίου 2026

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι παρουσίασαν δύο αγρότισσες, δίνοντας έμφαση σε όσα προκύπτουν μετά από φυσικές καταστροφές.

Η Αθανασία Ρούσα, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως έχασε ολόκληρο το κοπάδι της και όλες τις εγκαταστάσεις της από πυρκαγιές, την κακοκαιρία Daniel και την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Πλέον δέχεται πιέσεις από τις τράπεζες για την εξόφληση αγροτικών και στεγαστικών δανείων.

«Μας κάηκαν περίπου γύρω στα 100 ζώα από τις πυρκαγιές, αλλά μας κάηκε και ο στάβλος και ό,τι χωράφια, καλλιεργήσιμα είχαμε, οι εγκαταστάσεις όλα. Μετά από λίγους μήνες που ήρθε ο Daniel, λόγω του ότι και τα ζώα υπήρχαν έξω, γιατί δεν υπήρχε κάπου να μπουν και αυτά, χάθηκαν κι εκεί ζώα γύρω στα περίπου 80 ζώα από τον Daniel. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ανασύσταση όταν προλαβαίναμε δηλαδή σε όλο αυτό, αλλά το Δεκέμβριο ήρθε η ευλογιά. Τώρα δεν έχω καθόλου πρόβατα. Πήραμε κάποιες αποζημιώσεις από αυτό, τις οποίες τις πληρώνουμε στα ανοίγματα που κάναμε, που προσπαθήσαμε να ανασυσταθούμε, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε, γιατί δεν μας αφήνουν να ξαναμπούμε, έχει περάσει ένας χρόνος και περισσότερο», τόνισε.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «με τις τράπεζες είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Μας είχαν πάρει ήδη από τη φωτιά και μετά τηλέφωνο, παρόλο που δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις, δεν υπήρχε τίποτα, ζητούσαν εμείς να πληρώσουμε τις δόσεις μας. Το γνωρίζουν ότι έχουμε χάσει τα κοπάδια μας. μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι πρέπει να πληρώνονται κανονικά οι δόσεις, και να μην καθυστερούμε. Είχαμε πάρει και αγροτικά δάνεια για να τα ξαναφτιάξουμε, αλλά υπάρχουν και δάνεια και για το σπίτι».

Σύμφωνα με την ίδια, «όπότε ζορίζουν και σου λένε ότι πρέπει να το πληρώσεις, ό,τι αποζημιώσεις έχουμε πάρει στην ουσία πηγαίνουν εκεί πλέον γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε τις δουλειές μας μπορούμε να φτιάξουμε, οπότε πηγαίνουν εκεί, αλλά και δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα να γίνεται συνέχεια. Είχαμε και χωράφια τα οποία κάηκαν ολοσχερώς στην πυρκαγιά. Αυτά δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα, δεν γνωρίζει κανένας τίποτα για τις αποζημιώσεις των χωραφιών. Είμαστε σε περίοδο καραντίνας έτσι κι αλλιώς ακόμα, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος και πάνω».

«Μας πιέζουν οι τράπεζες, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είμαστε απροστάτευτοι»

Η κ. Γεωργία κατήγγειλε ανάλογη συνθήκη, έχοντας χάσει 400 ζώα στην περιοχή του Κιλελέρ λόγω ευλογιάς, και πιέζεται για παλαιότερα στεγαστικά δάνεια των γονέων της, με απειλές για πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας.

«Έχασα 400 ζώα στο Κιλελέρ. Αντιμετωπίζουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα με τις τράπεζες. Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά που από ότι φαίνεται δεν θα θελήσουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο κλάδο, γιατί δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, καμία στήριξη. Μας πιέζουν οι τράπεζες. Είναι στεγαστικά δάνεια παλαιότερα και δεν υπάρχει κανένα «έλεος» από την άποψη ότι προκειμένου να τα πάρουν, χτες, δίνουν πληροφορίες στα παιδιά, δηλαδή σε εμάς, σε εμένα και στην αδερφή μου. Δεν τους ενδιαφέρει καμία εξουσιοδότηση από τους γονείς προκειμένου να πάρουν τα χρήματα. Τους αναφέραμε τηλεφωνικά ότι οι αγρότες δεν θα πληρώνουν τις δόσεις που είναι ληξιπρόθεσμες, και την προηγούμενη βδομάδα η απάντηση ήταν ότι ‘εάν αύριο δεν μπούνε 20.000 ευρώ, την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται διαταγή πληρωμής που θα σας ζητηθεί το διπλάσιο ποσό’. Το διπλάσιο του κεφαλαίου, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε», υπογράμμισε η κ. Γεωργία.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

