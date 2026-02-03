Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει αγρότης από το Κιλκίς επισημαίνοντας ότι οι χείμαρροι, που φουσκώνουν και προκαλούν τις πλημμύρες δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες
Σε εκτεταμένη υδάτινη έκταση έχει μετατραπεί τμήμα του κάμπου στο Κιλκίς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες της περιοχής. «Το καλοκαίρι υποφέραμε από την παρατεταμένη ξηρασία και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πλημμύρες και λάσπες», αναφέρει με αγανάκτηση νεαρός παραγωγός από το Βαφιοχώρι, αντικρίζοντας τα χωράφια του καλυμμένα από νερό, με τη στάθμη να αυξάνεται καθημερινά.
Οι τελευταίες χιονοπτώσεις και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις φούσκωσαν τους δύο χείμαρρους που διασχίζουν την περιοχή έξω από το Πολύκαστρο με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα με σιτηρά και ψυχανθή να πλημμυρίσουν, μεταδίδει η voria.gr.
Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Το ίδιο πρόβλημα εδώ και χρόνια
«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει μιλώντας στη Voria ο Χρήστος Τσιβλικάκης, αγρότης και πρόεδρος του Βαφιοχωρίου, ο οποίος βλέπει και τις δικές του εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Όπως εξηγεί, οι συγκεκριμένοι χείμαρροι, που στη συνέχεια καταλήγουν στον ποταμό Αξιό, δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, να φράζουν από φερτά υλικά και να ξεχειλίζουν προς τα χωράφια.
Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και αιτήματα προς την Αντιπεριφέρεια Κιλκίς, σύμφωνα με τους αγρότες δεν έχει υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση. Έτσι, για ακόμη μία φορά, οι καλλιεργητές παρακολουθούν αβοήθητοι τις σοδειές τους να καταστρέφονται κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
Από την πλευρά της, η Αντιπεριφέρεια Κιλκίς υποστηρίζει ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιείται και ο ΟΣΕ, λόγω της διέλευσης σιδηροδρομικού δικτύου, ο οποίος –όπως αναφέρουν– δεν ανταποκρίνεται στα σχετικά αιτήματα. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στον νομό Κιλκίς έχουν ήδη πλημμυρίσει, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να ανεβαίνει.
