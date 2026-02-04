Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών το μεσημέρι στη Νίκαια – Ποιες προτάσεις πέφτουν στο τραπέζι

Νέα πανελλαδική σύσκεψη προετοιμάζουν οι αγρότες το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νίκαια της Λάρισας.

Στο τραπέζι, όπως όλα δείχνουν, θα τεθούν δύο προτάσεις: συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ ή συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Agrotica (12-15 Μαρτίου).

Όπως εξηγούν αγρότες από την πανελλαδική επιτροπή, η κινητοποίηση στην Agrotica θα έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τις ημέρες της εξέγερσης του Κιλελέρ.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ζητούν νέα συνάντηση με την κυβέρνηση καθώς, όπως λένε, τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα. Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια δίνουν προθεσμία να οριστεί συνάντηση μέχρι την Παρασκευή (6/2), αλλιώς από την Δευτέρα θα γυρίσουν ξανά στο μπλόκο.

Παρόλο που στην προηγούμενη συνάντησή τους υπήρξε προφορική δέσμευση για επίλυση του ζητήματος της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΑΤΑΚ σε Περιφερειακές Ενότητες όπου φέτος υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης τίτλων ιδιοκτησίας, μέχρι και τώρα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Όπως αναφέρουν αγρότες στο ThessPost.gr, είχαν λάβει την διαβεβαίωση ότι το σύστημα θα ανοίξει μέχρι 16 Ιανουαρίου, όμως μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει ούτε για το περσινό έτος, με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι.

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης αγρότες της Επανομής αποφάσισαν να ζητήσουν εκ νέου συνάντηση, είτε με τον πρωθυπουργό, είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.