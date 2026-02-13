Στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, θα διανυκτερεύσουν εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τη συνέχιση του αγώνα.

Είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή είσοδος στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ, αλλά και η μαζική πορεία που έγινε από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μέχρι αύριο, Σάββατο, νωρίς το μεσημέρι, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρησή τους για τα μπλόκα της επαρχίας.

Η αλληλεγγύη των λαϊκών αγορών στους δρόμους της Αθήνας

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση:

Ο Θωμάς Κούκος, παραγωγός κηπευτικών από τα Τρίκαλα και μέλος της Επιτροπής Αγώνα Λαϊκών Αγορών, εξήγησε την πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζοντας τον κοινό αγώνα των ανθρώπων της γης.

«Ονομάζομαι Κούκος Θωμάς, είμαι παραγωγός κηπευτικών από τα Τρίκαλα και μέλος της Επιτροπής Αγώνα Λαϊκών Αγορών. Πήραμε μια πρωτοβουλία να φέρουμε αυτά τα φρούτα εδώ, ως καλωσόρισμα και συμπαράσταση στους αγρότες για τον δίκαιο αγώνα τους, με αφορμή το συλλαλητήριο στην Αθήνα» σημείωσε ο κ. Κούκος. Αναφερόμενος στη σύνδεση των δύο κλάδων, τόνισε ότι «η κινητοποίηση ήταν μεγάλη. Βέβαια η βροχή λίγο μας τα χάλασε, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους αγρότες. Αν το σκεφτείτε καλά, κι εμείς αγρότες είμαστε, απλώς εμείς διαθέτουμε τα εμπορεύματά μας στις λαϊκές αγορές». Καταλήγοντας, επεσήμανε τη σημασία της κοινής μοίρας των παραγωγών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «από τη στιγμή που ήρθαν οι αγρότες από την επαρχία, δείξαμε αλληλεγγύη, καλωσόρισμα και πάνω απ’ όλα συμπαράσταση, γιατί πάσχουμε μαζί. Στους ίδιους ‘ανέμους’ μάς έχουν τυλίξει».

Χρυσόστομος Παυλίδης: «Μας κορόιδεψαν, μας λένε ψέματα συνεχώς»

Στην άλλη πλευρά της πλατείας, ανάμεσα στους κινητήρες των τρακτέρ, ο προβληματισμός και η οργή για την έλλειψη ουσιαστικών λύσεων κυριαρχούν. Ο Χρυσόστομος Παυλίδης, αγρότης από τα Γρεβενά, μετέφερε την απόγνωση των συναδέλφων του μετά τις άκαρπες επαφές με το κυβερνητικό επιτελείο.

«Κοιτάξτε, μετά τις τελευταίες συναντήσεις που έγιναν και στο Μαξίμου αλλά και με κυβερνητικά στελέχη, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα» υπογράμμισε με πικρία. Σε ό,τι αφορά τη στάση της πολιτείας, ήταν καταπέλτης σημειώνοντας ότι «μας κορόιδεψαν, μας λένε ψέματα συνεχώς. Κανένα αποτέλεσμα από τις εξαγγελίες δεν έχουμε δει και βρισκόμαστε σε απόγνωση. Έρχεται η νέα καλλιεργητική περίοδος και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε για να πάμε στα χωράφια μας».

Ο κ. Παυλίδης εξήγησε πως η παρουσία τους στην πρωτεύουσα έχει ευρύτερη κοινωνική και ευρωπαϊκή διάσταση. «Ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε την παρουσία μας τόσο στον λαό της Αθήνας όσο και στον υπόλοιπο λαό της Ελλάδας· ότι δεν είμαστε εδώ μόνο για τον εαυτό μας, είμαστε για όλους» τόνισε. Κατέληξε δε στέλνοντας ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα και στους Ευρωπαίους συναδέλφους, ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συναδέλφους της Ευρώπης, και πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις».