ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

Την ανάγκη συγκρότησης ενός μετώπου συνεργασιών, «προκειμένου να εφαρμοστεί μια εναλλακτική πολιτική, να εφαρμοστούν διαφορετικές προτάσεις και πολιτικές που θα ωφελούν την κοινωνία», επισήμανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά, μιλώντας στην εκπομπή Tonight του MEGA News.

Όπως τόνισε, μάλιστα, «αυτό δεν γίνεται ούτε με διασπάσεις, ούτε με αφαιρέσεις, ούτε με διαιρέσεις. Γίνεται με συνεργασίες και με συνθέσεις, με στόχο να βελτιώσουμε την κοινωνία μας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς καλούμε σε συνεργασίες όλους τους φορείς του προοδευτικού χώρου, διότι απέναντί μας έχουμε τη σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ, που στερεί κονδύλια, στερεί ποιότητα ζωής, στερεί κοινωνική πρόνοια από τον καθένα και καθεμία από εμάς. Η πολιτική του καθίσταται επικίνδυνη, αντίθετη στα συμφέροντα της κοινωνίας για τον καθένα και την καθεμία από εμάς».

Η Νατάσα Γκαρά μίλησε, όμως, και για τον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι «συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι βουλευτής του, είναι πρώην πρωθυπουργός, ιστορικό και ηγετικό στέλεχος του χώρου και σε κάθε δημόσια παρέμβασή του καλεί σε ενότητα και σε συγκρότηση και σε συνεργασίες του προοδευτικού χώρου. Ό,τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές πληρωμές, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «έχουμε καθυστερήσεις για ένα χρόνο και σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από δύο χρόνια, γιατί έχουν κατεβάσει τα μολύβια στο υπουργείο λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Δεν ασχολείται η κυβέρνηση με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με τη ρευστότητα και την πληρωμή.

«Ενημερωθήκαμε από την Κομισιόν για το έγγραφο, το οποίο έχει στείλει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που λέει ότι αν δεν συμμορφωθεί η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο με ένα σχέδιο, το οποίο να τηρεί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τρόπο συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα προχωρήσουν σε αναστολή των ενισχύσεων. Και αυτό πρέπει να γίνει σε δύο εβδομάδες», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε πως στην εξεταστική επιτροπή, «επιχειρείται ακόμη ένα επεισόδιο συγκάλυψης ευθυνών από τη ΝΔ. Είδαμε από την πρώτη μέρα ότι δεν κλήθηκαν βασικοί μάρτυρες. Ο ‘Φραπές’, ο ‘Χασάπης’. Η κ. Σεμερτζίδου, που ελέγχεται ήδη από τη Δικαιοσύνη. Ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος γνώριζε και το ξέρουμε από τους βουλευτές της ΝΔ, που έχουν πει ότι τους προειδοποιούσε πως μέσα στη δικογραφία ή στα στοιχεία που έχουν από τις νόμιμες επισυνδέσεις βρίσκονται τα ονόματά τους και πρέπει να προσέχουν».

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και παρόλα αυτά έχουμε πάλι έναν πρωθυπουργό ο οποίος μας λέει ‘δεν γνώριζα τίποτα’. Να μην πάμε σε προανακριτική επιτροπή. Να μην ερευνήσουμε ποινικές ευθύνες. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε από τα στελέχη της ΝΔ προκειμένου να υπάρχει και υφαρπαγή ψήφων και πιθανόν και αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος».

«Να γνωρίζει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας και κυρίως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ποιοι έχουν την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Ποιοι αδιαφορούν για τον κτηνοτροφικό και αγροτικό κόσμο και ποιοι χρησιμοποίησαν τις ενισχύσεις του αγροτικού κόσμου, ώστε να κατευθύνουν τα χρήματα και να πλουτίζουν οι φίλοι, οι συγγενείς, αλλά και η κάλπη προς όφελός τους», τόνισε χαρακτηριστικά η Νατάσα Γκαρά.

«Η ΝΔ έχει φθορά και φαίνεται – Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την ανασυγκρότηση»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε πως «οι πολίτες έχουν δυσπιστία απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος και γι’ αυτό βλέπουμε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά άρνησης απόκρισης στις δημοσκοπήσεις, και αύξηση των ποσοστών τού ‘δεν ξέρω, δεν απαντώ’, δεν θέλω, δεν γνωρίζω, ο ‘κανένας’. Αυτό είναι ενδεικτικό και πρέπει να μετράται όσο και να αναλύεται ως ποιοτικό χαρακτηριστικό στις μετρήσεις».

«Η ΝΔ έχει φθορά κι αυτό φαίνεται στις μετρήσεις», υπογράμμισε, ενώ παραδέχθηκε πως «κι εμείς είμαστε καθηλωμένοι», τονίζοντας όμως πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει περάσει από ’40 κύματα’» και προσθέτοβντας πως «έχει, ωστόσο, επέλθει μία ηρεμία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ανασυγκρότησης. Με το συνέδριο, με την εκλογή νέων οργάνων. Εντείνουμε περισσότερο και εντατικοποιήσουμε πολύ πιο συγκροτημένα πλέον την επικοινωνία των προτάσεών μας με τους συμπολίτες μας».