Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

«Η Εξεταστική έπρεπε να ξεκινήσει με τον «Χασάπη» και τον «Φραπέ». Η Νέα Δημοκρατία, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δυο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού».

«Τα γαλάζια στελέχη έκλεψαν τα χρήματα των αγροτών, οι «Χασάπηδες» και οι «Φραπέδες». Υπάρχουν ευθύνες πιθανόν σε υπουργούς, όπως λέει το πόρισμα, και η Νέα Δημοκρατία με στραγγαλισμό σταμάτησε τη Βουλή από το να ψάξει τις ευθύνες. Η κ. Σεμερτζίδου που πιάστηκε με Porshe και καμιά δεκαριά αυτοκίνητα, είναι Νέα Δημοκρατία και την είχαν τοποθετήσει σε θέση ευθύνης», είπε.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε πως «ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται λίγο πάνω από το ποσοστό το οποίο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και θεωρήθηκε καταστροφική στρατηγική ήττα». «Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει φθορά πρωθυπουργού 50%. Ο κ. Μητσοτάκης είχε 40% και τώρα είναι λίγο πάνω από τον κ. Σαμαρά στις εκλογές του Μαΐου του 2012», πρόσθεσε.

«Στον προοδευτικό χώρο χρειάζεται προσπάθεια ανασύνθεσης και πρέπει να συμβάλουμε όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σαν συγκροτημένος πολιτικός σχηματισμός έχει πάρει πρωτοβουλίες. Χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να βάλουμε τα πολιτικά προτάγματα, το σχέδιο, τι μπορεί να ενώσει αυτή τη στιγμή τις προοδευτικές δυνάμεις, και να δημιουργήσουμε μια μεγάλη κοινωνική δυναμική. Η αλλαγή, η ανατροπή και η απαλλαγή από τον κ. Μητσοτάκη, θέλει κοινωνικό ρεύμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ζαχαριάδης.