Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Αυτοί είναι οι όμοροι πολιτικοί χώροι με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Όπως εξήγησε, »το μεγάλο πολιτικό ζήτημα της χώρας είναι η ανισορροπία η οποία έχει προκύψει μετά το 2023 στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό το ζήτημα τίθεται όλο και πιο έντονα από τον κόσμο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης στην κοινωνία, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκεται. Δηλαδή, λέμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης – και σωστά – ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη, είναι αποτυχημένη, ότι είναι διεφθαρμένη, ότι μας οδηγεί σε αδιέξοδα, δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική».

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σαφείς οι διαπιστώσεις. Και μετά τι γίνεται; Η μόνη ρεαλιστική στρατηγική είναι ο πολιτικός προγραμματικός διάλογος, η ανασύνθεση, η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και η ενότητα του ευρύτερου χώρου. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Είναι ρεαλιστικό το σενάριο Ανδρουλάκη» να πάει μόνος του;

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται «στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Αυτοί είναι οι όμοροι πολιτικοί χώροι με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, πως «υπάρχουν δυνάμεις έξω από τη Βουλή με σημαντική παρουσία, όπως για παράδειγμα το κόμμα του κ. Πέτρου Κόκκαλη, η κίνηση Πράττω του κ. Κοτζιά, η κίνηση της κ. Κατσέλη, μια σειρά από πολιτικές προσωπικότητες στον ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο», για να ξεκαθαρίσει: «Απευθυνόμαστε όμως πρώτα απ’ όλα στον κόσμο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, ο οποίος λέει ότι με αυτή την κατάσταση των πολλών διασπάσεων όχι μόνο δεν πάμε πουθενά, αλλά, στο τέλος της ημέρας, ευνοείται ο κ. Μητσοτάκης από αυτή την κατάσταση».

Παράλληλα, σημείωσε με νόημα πως «ο κ. Ανδρουλάκης εδώ και ένα χρόνο λέει ότι θα πάει μόνος του να πάρει την πρωτιά και να συγκροτήσει κυβέρνηση», και αναρωτήθηκε: «Προχωράει αυτό το σενάριο; Είναι ρεαλιστικό; Είναι εφικτό στις επόμενες εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να βρεθούν πάνω από τον κ. Μητσοτάκη μόνοι τους;».

«Έχει νόημα να έχουμε χωριστές πορείες με τη Νέα Αριστερά;»

«Όλες οι διασπάσεις στον χώρο τον προοδευτικό, ανεξάρτητα της δημοσκοπικής επίδοσης που καταγράφουν, έχουν νόημα πλέον το 2025; Τώρα που έχει παρέλθει και η περίοδος 2023-’24 του ΣΥΡΙΖΑ, έχει νόημα να έχουμε χωριστές πορείες για παράδειγμα με τη Νέα Αριστερά;», υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης, απαντώντας: «Πιστεύω πως όχι. Άρα, είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για την πολιτική ζωή της χώρας, για την Ευρώπη και βεβαίως για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και νομίζω ότι και με την παρέμβαση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, στο συνέδριο του Economist, συμβάλλει πολιτικά και προγραμματικά θετικά σε αυτή την κουβέντα».

«To κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα πάρει πρωτοβουλίες για την ενότητα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό και στην κοινωνική βάση και στο πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο», ξεκαθάρισε ο κ. Ζαχαριάδης μιλώντας στην ιστοσελίδα rosa.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Αθηναίων, τέλος, επισήμανε πως «φάνηκε ότι, έστω στον δεύτερο γύρο, μπορούμε να έχουμε πολιτική και προγραμματική ενότητα απέναντι στις πολιτικές τής συντήρησης. Αυτό είναι το σημαντικό στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία,. Χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ακροδεξιά και τον φασισμό».