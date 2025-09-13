newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 19:09
Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με πλαστικά στην Κηφισιά
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς
Πολιτική 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:15

Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

«Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Αυτοί είναι οι όμοροι πολιτικοί χώροι με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Όπως εξήγησε, »το μεγάλο πολιτικό ζήτημα της χώρας είναι η ανισορροπία η οποία έχει προκύψει μετά το 2023 στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό το ζήτημα τίθεται όλο και πιο έντονα από τον κόσμο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης στην κοινωνία, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκεται. Δηλαδή, λέμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης – και σωστά – ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη, είναι αποτυχημένη, ότι είναι διεφθαρμένη, ότι μας οδηγεί σε αδιέξοδα, δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική».

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σαφείς οι διαπιστώσεις. Και μετά τι γίνεται; Η μόνη ρεαλιστική στρατηγική είναι ο πολιτικός προγραμματικός διάλογος, η ανασύνθεση, η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και η ενότητα του ευρύτερου χώρου. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Είναι ρεαλιστικό το σενάριο Ανδρουλάκη» να πάει μόνος του;

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται «στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς. Αυτοί είναι οι όμοροι πολιτικοί χώροι με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, πως «υπάρχουν δυνάμεις έξω από τη Βουλή με σημαντική παρουσία, όπως για παράδειγμα το κόμμα του κ. Πέτρου Κόκκαλη, η κίνηση Πράττω του κ. Κοτζιά, η κίνηση της κ. Κατσέλη, μια σειρά από πολιτικές προσωπικότητες στον ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο», για να ξεκαθαρίσει: «Απευθυνόμαστε όμως πρώτα απ’ όλα στον κόσμο της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, ο οποίος λέει ότι με αυτή την κατάσταση των πολλών διασπάσεων όχι μόνο δεν πάμε πουθενά, αλλά, στο τέλος της ημέρας, ευνοείται ο κ. Μητσοτάκης από αυτή την κατάσταση».

Παράλληλα, σημείωσε με νόημα πως «ο κ. Ανδρουλάκης εδώ και ένα χρόνο λέει ότι θα πάει μόνος του να πάρει την πρωτιά και να συγκροτήσει κυβέρνηση», και αναρωτήθηκε: «Προχωράει αυτό το σενάριο; Είναι ρεαλιστικό; Είναι εφικτό στις επόμενες εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να βρεθούν πάνω από τον κ. Μητσοτάκη μόνοι τους;».

«Έχει νόημα να έχουμε χωριστές πορείες με τη Νέα Αριστερά;»

«Όλες οι διασπάσεις στον χώρο τον προοδευτικό, ανεξάρτητα της δημοσκοπικής επίδοσης που καταγράφουν, έχουν νόημα πλέον το 2025; Τώρα που έχει παρέλθει και η περίοδος 2023-’24 του ΣΥΡΙΖΑ, έχει νόημα να έχουμε χωριστές πορείες για παράδειγμα με τη Νέα Αριστερά;», υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης, απαντώντας: «Πιστεύω πως όχι. Άρα, είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για την πολιτική ζωή της χώρας, για την Ευρώπη και βεβαίως για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και νομίζω ότι και με την παρέμβαση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, στο συνέδριο του Economist, συμβάλλει πολιτικά και προγραμματικά θετικά σε αυτή την κουβέντα».

«To κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα πάρει πρωτοβουλίες για την ενότητα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό και στην κοινωνική βάση και στο πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο», ξεκαθάρισε ο κ. Ζαχαριάδης μιλώντας στην ιστοσελίδα rosa.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Αθηναίων, τέλος, επισήμανε πως «φάνηκε ότι, έστω στον δεύτερο γύρο, μπορούμε να έχουμε πολιτική και προγραμματική ενότητα απέναντι στις πολιτικές τής συντήρησης. Αυτό είναι το σημαντικό στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία,. Χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ακροδεξιά και τον φασισμό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Το σχέδιο Κασσελάκη για εθνική αναγέννηση: Διαχωρισμός κράτους – εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25 Upd: 23:00

Διαχωρισμό κράτους - εκκλησίας, επέκταση χωρικών υδάτων, δημόσια Παιδεία και «Τράπεζα Στέγης» προτείνει ο Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε το σχέδιό του για εθνική αναγέννηση από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό

«Σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου», τονίζει Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους
Στρασβούργο 12.09.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους

«Ο νόμος - έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια», τόνισε η Ε.Ο. του ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λειψυδρία: Νέο καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα – Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων – Συναγερμός για την Αττική
Νέα έρευνα - σοκ 13.09.25

Καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία στη χώρα - Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων - Συναγερμός για την Αττική

Ποιοι παράγοντες απειλούν με λειψυδρία την Ελλάδα - Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία νέας έρευνας του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ίντερ
Serie A 13.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ίντερ

LIVE: Γιουβέντους – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Ίντερ, για την 3η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Αποθέωση του Ποντένσε στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Αποθέωση του Ποντένσε στο Καραϊσκάκη

Ο κόσμος του Ολυμπιακού τραγουδούσε ρυθμικά το όνομα του Πορτογάλου άσου και ο Ποντένσε χαμογελούσε ευτυχισμένος για την επιστροφή του στους πειραιώτες

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 13.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας»
Eurobasket 2025 13.09.25

Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας»

Να αφήσουν πίσω τους τον ημιτελικό και να σκεφτούν πως θα επαναφέρουν την Εθνική ομάδα στα μετάλλια, κάλεσε άπαντες στην Εθνική ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να... σταματήσει η μιζέρια στη γαλανόλευκη.

Σύνταξη
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga 13.09.25

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο