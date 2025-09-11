Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Αλέξης Τσίπρας φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου του in Ελένης Στεργίου.

«7 χρόνια μετά την έξοδο από τα Μνημόνια και εσείς και το κόμμα σας, ακόμη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φοβάστε να πείτε τη φράση «σας βγάλαμε από τα Μνημόνια και βάλαμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης» αφήνοντας το περιθώριο στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιτίθεται με βάση το αφήγημα ότι το 2015 είχαμε την καταστροφή. Γιατί δεν διεκδικείτε να πείτε πιο αποφασιστικά την ιστορία όπως όντως συνέβη;», ήταν η ερώτηση της δημοσιογράφου του in, με τον Σωκράτη Φάμελλο να σημειώνει -μεταξύ άλλων στην απάντησή του ότι:

«Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας απ’ ότι έχω ακούσει, φοβόμαστε τη συζήτηση γιατί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τις προσπάθειες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, η Ελλάδα βγήκε από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια, με ισχυρότερη γεωπολιτική θέση, μετά από μια χρεοκοπία που μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα κόμματά τους – κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό έχει γράψει η ιστορία».

Η απάντηση Φάμελλου

Πιο αναλυτικά ο κ. Φάμελλος ανέφερε:

«Θα διαφωνήσω μαζί σας. Επειδή το ξέχασα στην προηγούμενη ερώτηση θέλω να πω -γιατί δεν θέλω να υπάρχει καμιά παρανόηση -ότι παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη του Τσίπρα… Είναι στο ίδιο πλαίσιο με όλες τις επεξεργασίες μας και έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Και επίσης θέλω να πω ότι προσθέτουν, όπως προσθέτουν και οι επεξεργασίες άλλων συντρόφων μας. Όπως προσθέτει και η συνεδριακή μας επεξεργασία και όπως προσθέτει ένα επιπλέον πολύ μεγάλο ατού, η πρόταση της προοδευτικής Ελλάδας που καταθέσαμε χθες.

Θέλω επίσης να σας πω ότι κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε το 2015 – 2019 και αυτό μπαίνει στην κεντρική επικαιρότητα πολύ συχνά και από εμάς και από τον Αλέξη τον Τσίπρα και κανείς δεν φοβάται… Αντίθετα.

Αναφέρθηκα και χθες στη δική μου τοποθέτηση, ότι μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019. Το είπα χθες. Και ως προς τις παρακαταθήκες της κυβέρνησής μας και ως προς τον πολιτικό δρόμο: Υπάρχει άλλη διαδρομή, ανέφερα χθες. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί την υλοποιήσαμε. Υπάρχει άλλη διαδρομή από τα υπερκέρδη των καρτέλ, υπάρχει άλλη διαδρομή από την υπερφορολόγηση και τη λιτότητα. Γιατί μας έχει βάλει σε έναν νέο μνημονιακό δρόμο ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μνημονίου. Και το φοβάται αυτό ο κ. Μητσοτάκης και όλο το σύστημα που είναι πίσω από τον κ. Μητσοτάκη… το φοβούνται ότι αποδείξαμε ότι τα πράγματα γίνονται αλλιώς.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα