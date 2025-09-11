newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
Πολιτική Γραμματεία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:37

Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Σύνταξη
Spotlight

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Αλέξης Τσίπρας φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου του in Ελένης Στεργίου.

«7 χρόνια μετά την έξοδο από τα Μνημόνια και εσείς και το κόμμα σας, ακόμη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φοβάστε να πείτε τη φράση «σας βγάλαμε από τα Μνημόνια και βάλαμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης» αφήνοντας το περιθώριο στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιτίθεται με βάση το αφήγημα ότι το 2015 είχαμε την καταστροφή. Γιατί δεν διεκδικείτε να πείτε πιο αποφασιστικά την ιστορία όπως όντως συνέβη;», ήταν η ερώτηση της δημοσιογράφου του in, με τον Σωκράτη Φάμελλο να σημειώνει -μεταξύ άλλων στην απάντησή του ότι:

«Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας απ’ ότι έχω ακούσει, φοβόμαστε τη συζήτηση γιατί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τις προσπάθειες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, η Ελλάδα βγήκε από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια, με ισχυρότερη γεωπολιτική θέση, μετά από μια χρεοκοπία που μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα κόμματά τους – κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό έχει γράψει η ιστορία».

Η απάντηση Φάμελλου

Πιο αναλυτικά ο κ. Φάμελλος ανέφερε:

«Θα διαφωνήσω μαζί σας. Επειδή το ξέχασα στην προηγούμενη ερώτηση θέλω να πω -γιατί δεν θέλω να υπάρχει καμιά παρανόηση -ότι παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη του Τσίπρα… Είναι στο ίδιο πλαίσιο με όλες τις επεξεργασίες μας και έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Και επίσης θέλω να πω ότι προσθέτουν, όπως προσθέτουν και οι επεξεργασίες άλλων συντρόφων μας. Όπως προσθέτει και η συνεδριακή μας επεξεργασία και όπως προσθέτει ένα επιπλέον πολύ μεγάλο ατού, η πρόταση της προοδευτικής Ελλάδας που καταθέσαμε χθες.

Θέλω επίσης να σας πω ότι κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε το 2015 – 2019 και αυτό μπαίνει στην κεντρική επικαιρότητα πολύ συχνά και από εμάς και από τον Αλέξη τον Τσίπρα και κανείς δεν φοβάται… Αντίθετα.

Αναφέρθηκα και χθες στη δική μου τοποθέτηση, ότι μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019. Το είπα χθες. Και ως προς τις παρακαταθήκες της κυβέρνησής μας και ως προς τον πολιτικό δρόμο: Υπάρχει άλλη διαδρομή, ανέφερα χθες. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί την υλοποιήσαμε. Υπάρχει άλλη διαδρομή από τα υπερκέρδη των καρτέλ, υπάρχει άλλη διαδρομή από την υπερφορολόγηση και τη λιτότητα. Γιατί μας έχει βάλει σε έναν νέο μνημονιακό δρόμο ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μνημονίου. Και το φοβάται αυτό ο κ. Μητσοτάκης και όλο το σύστημα που είναι πίσω από τον κ. Μητσοτάκη… το φοβούνται ότι αποδείξαμε ότι τα πράγματα γίνονται αλλιώς.

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ούτε οποιοσδήποτε άλλος, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας απ’ ότι έχω ακούσει, φοβόμαστε τη συζήτηση γιατί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τις προσπάθειες όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, η Ελλάδα βγήκε από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια, με ισχυρότερη γεωπολιτική θέση, μετά από μια χρεοκοπία που μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα κόμματά τους – κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό έχει γράψει η ιστορία».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος από ΔΕΘ: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα – Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του
Από ΔΕΘ 10.09.25 Upd: 21:15

Φάμελλος: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα - Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπτύσσοντας παράλληλα το σχέδιο του κόμματος για τη χώρα

Σύνταξη
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας
OT FORUM 10.09.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη - Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας – «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»
«Μια γυναίκα ξένη» 11.09.25

Η Μήδεια αφηγείται τη δική της εκδοχή της ιστορίας - «Οι μύθοι είναι καθρέφτες του εαυτού μας»

To βιβλίο «No Friend to This House» της Natalie Haynes είναι μια συναρπαστική εκδοχή του μύθου του Χρυσόμαλλου Δέρατος, μια επανερμηνεία των αρχαίων ελληνικών μύθων που θέτει τις γυναίκες στο επίκεντρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο για εμπορία ανθρώπων - Βίαζε, εξέδιδε και ανάγκαζε τα θύματα να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο