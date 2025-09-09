Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, συναντήθηκε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Δήλωσε πως είναι τιμή η επίσκεψή τους στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ευχαρίστησε τον δήμαρχο της Βηθλεέμ για την πρωτοβουλία.

«Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί γνωρίζετε ότι η Βηθλεέμ είναι στενά συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία και ταυτόχρονα όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες, είμαστε ισχυρά ανήσυχοι για ό,τι εξελίσσεται σήμερα στην Παλαιστίνη», επισήμανε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος καταδίκασε ρητά «το εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου, με την υποστήριξη του κ. Τραμπ, για τη γενοκτονία και τον λιμό στη Γάζα, αλλά και για το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε αλληλέγγυοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μεταφέρει αυτή την αλληλεγγύη και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στον λαό της Παλαιστίνης, «κάτι που είχα την ευκαιρία και εγώ και οι σύντροφοί μου και οι συντρόφισσές μου, να μεταφέρουμε στην παλαιστινιακή ηγεσία και στον αντιπρόεδρο της Παλαιστίνης με την επίσκεψή μας στη Ραμάλα», υπενθύμισε.

«Είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη»

«Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη και με τον Πρέσβη την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές: Άμεση εκεχειρία. Διακοπή και του σχεδίου εποικισμού στη Δυτική Όχθη, αλλά και της γενοκτονίας στη Γάζα. Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με τη στήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Επιτήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή όλων των ομήρων με ευθύνη των παγκόσμιων οργανισμών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε πως «θέλουμε ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως «γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όλα τα επίπεδα, έχει προτείνει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με βάση την απόφαση του ΟΗΕ, με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα».

«Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς εδώ στη Βουλή, να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία. Το έχω προτείνει προσωπικά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θέλουμε να υπάρχει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια με ένα τρίγωνο, στο οποίο να συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος για να στηρίξουμε τον Παλαιστινιακό λαό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ορθόδοξους πληθυσμούς, αλλά και όλους τους πολίτες στην περιοχή που πλήττεται σήμερα από τον λιμό και τον αφανισμό».

«Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «για να πετύχει η διεθνής κοινότητα την ειρήνη, απαιτούνται ισχυρά διπλωματικά μέσα. Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του κράτους του Ισραήλ, κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, γιατί θέλω να πω ότι είμαστε μαζί με όλους τους λαούς που μάχονται για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία».

Και προσέθεσε ότι «πρέπει να γίνει μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε την υποχρέωση, αλλά έχει τη δυνατότητα σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία ειρήνης. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Είναι θέμα ζωής, είναι θέμα ειρήνης».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μας τιμάτε. Θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από εσάς στον λαό της Παλαιστίνης και της Βηθλεέμ την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κουράγιο, για να έχουμε δίκαιη λύση στην Παλαιστίνη και ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο», ευχήθηκε στον δήμαρχο της Βηθλεέμ και στον Παλαιστίνιο πρέσβη ο Σωκράτης Φάμελλος.