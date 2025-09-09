newspaper
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:34

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, συναντήθηκε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Δήλωσε πως είναι τιμή η επίσκεψή τους στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ευχαρίστησε τον δήμαρχο της Βηθλεέμ για την πρωτοβουλία.

«Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί γνωρίζετε ότι η Βηθλεέμ είναι στενά συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία και ταυτόχρονα όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες, είμαστε ισχυρά ανήσυχοι για ό,τι εξελίσσεται σήμερα στην Παλαιστίνη», επισήμανε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος καταδίκασε ρητά «το εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου, με την υποστήριξη του κ. Τραμπ, για τη γενοκτονία και τον λιμό στη Γάζα, αλλά και για το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε αλληλέγγυοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μεταφέρει αυτή την αλληλεγγύη και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στον λαό της Παλαιστίνης, «κάτι που είχα την ευκαιρία και εγώ και οι σύντροφοί μου και οι συντρόφισσές μου, να μεταφέρουμε στην παλαιστινιακή ηγεσία και στον αντιπρόεδρο της Παλαιστίνης με την επίσκεψή μας στη Ραμάλα», υπενθύμισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ

«Είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη»

«Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη και με τον Πρέσβη την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές: Άμεση εκεχειρία. Διακοπή και του σχεδίου εποικισμού στη Δυτική Όχθη, αλλά και της γενοκτονίας στη Γάζα. Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με τη στήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Επιτήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή όλων των ομήρων με ευθύνη των παγκόσμιων οργανισμών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε πως «θέλουμε ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως «γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όλα τα επίπεδα, έχει προτείνει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με βάση την απόφαση του ΟΗΕ, με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα».

«Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς εδώ στη Βουλή, να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία. Το έχω προτείνει προσωπικά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θέλουμε να υπάρχει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια με ένα τρίγωνο, στο οποίο να συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος για να στηρίξουμε τον Παλαιστινιακό λαό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ορθόδοξους πληθυσμούς, αλλά και όλους τους πολίτες στην περιοχή που πλήττεται σήμερα από τον λιμό και τον αφανισμό».

YouTube thumbnail

«Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «για να πετύχει η διεθνής κοινότητα την ειρήνη, απαιτούνται ισχυρά διπλωματικά μέσα. Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του κράτους του Ισραήλ, κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, γιατί θέλω να πω ότι είμαστε μαζί με όλους τους λαούς που μάχονται για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία».

Και προσέθεσε ότι «πρέπει να γίνει μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε την υποχρέωση, αλλά έχει τη δυνατότητα σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία ειρήνης. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Είναι θέμα ζωής, είναι θέμα ειρήνης».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μας τιμάτε. Θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από εσάς στον λαό της Παλαιστίνης και της Βηθλεέμ την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κουράγιο, για να έχουμε δίκαιη λύση στην Παλαιστίνη και ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο», ευχήθηκε στον δήμαρχο της Βηθλεέμ και στον Παλαιστίνιο πρέσβη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: «Fake News» η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ
Πολιτική 09.09.25

«Fake News» κατά τη Νέα Δημοκρατία η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

«Δεν υπάρχει κανένα "κατηγορητήριο" ή "πρόστιμο" επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, δύο ημέρες μετά το «δεν γνωρίζω» του πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 09.09.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης, επικαλέστηκε τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα
Νέα Αριστερά 09.09.25

Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ»

Σύνταξη
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών
Στη Θεσσαλονίκη 09.09.25

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών

«Θα σας δείξω τις φωτογραφίες γιατί αποτυπώνουν εύγλωττα αυτό που συμβαίνει, ότι τοποθετούνται είδη υγιεινής για ενήλικες», τόνισε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Ελλάδα 09.09.25

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

