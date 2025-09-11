Live η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Ο Σωκράτης Φάμελλος απαντά στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιεί στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου.
Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου:
Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο κ. Φάμελλος, έκανε λόγο για μια «προοδευτική Ελλάδα» που «θα επαναφέρει το Οξυγόνο που έχει στερήσει ο κ. Μητσοτάκης από την ελληνική κοινωνία», αναπτύσσοντας το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τη χώρα, στο πλαίσιο της ομιλίας που πραγματοποίησε στο Βελλίδειο.
Το in βρίσκεται στη συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις:
