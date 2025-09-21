newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
21.09.2025 | 21:51
Φωτιά στη Νέα Πέραμο - Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
21.09.2025 | 20:25
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Πολιτική Γραμματεία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:12

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ελλάδα, με πρώτη την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά και την επίσημη αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία, καλεί και την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο.

Αναφέρει:

«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες.

Στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ.

Η σιωπή είναι συνενοχή.

Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χετάφε για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον Λεβαδειακό με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-0 για την 4η αγωνιστική. Με εννέα ποδοσφαιριστές τελείωσαν οι Κρητικοί.

Σύνταξη
Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό στο 90+3′!
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ο Μαρτινέλι «έσωσε» τον βαθμό για την Άρσεναλ στο ντέρμπι με τη Σίτι! (1-1)

Ο Αρτέτα πέρασε στο ματς τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο 80ο λεπτό και ο Βραζιλιάνος με άψογο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας για την Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

Σύνταξη
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Η «Ένωση» έδωσε δικαίωμα και οι Θεσσαλοί την τιμώρησαν (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
