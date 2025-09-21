Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.
Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ελλάδα, με πρώτη την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
Ο Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά και την επίσημη αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία, καλεί και την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο.
Αναφέρει:
«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες.
Στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ.
Η σιωπή είναι συνενοχή.
Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».
