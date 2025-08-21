Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος
«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι και άπραγοι τον αφανισμό και τη γενοκτονία στη Γάζα να εξελίσσεται», αναφέρει σε μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
Ακολούθως προσθέτει: «Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής.
Να ξυπνήσει ο κ Μητσοτάκης και η Ευρώπη!
Όλος ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να απαιτήσει να πάρει η χώρα μας πρωτοβουλία για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης».
Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Είναι ώρα ευθύνης. Και για τον λόγο αυτόν αύριο το πρωί θα επικοινωνήσω με τους προέδρους των προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων. Η Ελλάδα του πολιτισμού και της Δημοκρατίας να γίνει φάρος ειρήνης, ελπίδας και ανθρωπισμού».
- Η Ντούα Λίπα «προστάτευε την καρδιά της» πριν από τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Κάλουμ Τέρνερ
- Chuck: Ποιος είναι ο αινιγματικός τύπος που δίνει σασπένς στο αστικό καλοκαίρι μας
- PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
- ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε δύο από τα τρία παιδιά της, το σύζυγό της και έπειτα αυτοκτόνησε
- Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027
- Καλά τα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο, αλλά μπορεί να γίνουν μπούμερανγκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις