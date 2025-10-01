Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εργαζόμενους που αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση. Δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει τη ζωή τους καλύτερη φέρνει το 13ωρο και την εξαήμερη εργασία. Σε αυτήν την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος. Πρέπει να πάψει να είναι πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες», ανέφερε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόσθεσε πως «για αυτό το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή. Καταθέσαμε στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο. Που βελτιώνει τη ζωή, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει την Υγεία και τη Δημόσια Παιδεία. Φέρνει πραγματικά εργασιακές συνθήκες για μια πιο ανθρώπινη ζωή. Για αυτό ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή».

Όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

Σημειώνεται ότι στην ίδια απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας σε δηλώσεις του «να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της εργασιακής αυθαιρεσίας».