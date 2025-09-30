Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας

Την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής, επισήμανε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤnews, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις από όσους στο εσωτερικό του κόμματος, τις τελευταίες μέρες μιλούν για «ελέφαντα στο δωμάτιο» δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα.

Κληθείς να σχολιάσει αυτή την αναφορά ο κ. Φάμελλος αντέτεινε πως ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο κ. Τσίπρας αλλά η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος. «Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος έχει μιλήσει για ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης, για προοδευτική προοπτική και για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ήταν μαζί μας στο Συνέδριο που συμφωνήθηκε να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η κυβερνώσα διάσταση του εγχειρήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει την στρατηγική της επόμενης ημέρας και πρέπει να έχουμε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης που περιλαμβάνει και συνεργασίες. Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάμε πολύ συχνά», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ανάγκη συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων»

Ως προς τις συνεργασίες, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει και συνεχίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της συνεργασίας και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται προς όλη την προοδευτική κοινωνία. Είπε χαρακτηριστικά: «Η πρόταση κατατίθεται πρώτα στους πολίτες. Αν δεν υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία τότε καμία πρόταση δεν γίνεται πραγματικότητα. Επίσης έχει απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και στην Νέα Αριστερά. Θα ήθελα να συμμετέχει και το ΚΚΕ, αλλά έχει επιλέξει να μην το κάνει».

Ειδικότερα ανέφερε πως : «Απαιτείται όχι μόνο διάλογος και καλή σχέση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα (το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά) αλλά να υπάρχει και κοινή δράση. Ζήτησα να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Πρότεινα κοινοβουλευτική συμπόρευση, πρότεινα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουμε και κοινές διεκδικήσεις στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει θετική απάντηση και αυτό είναι έλλειμμα. Ο κόσμος μας λέει «συνεργαστείτε και συσπειρωθείτε». Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ήδη αποφασίσαμε να κάτσουμε στο κοινό τραπέζι διαμόρφωσης του προοδευτικού ψηφοδελτίου και κοινής δράσης. Απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά είπε «Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές. Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει δισταγμός και αναβλητικότητα»».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της Νέας Αριστεράς είπε: «Μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης και πολλά από από αυτά που μας χώρισαν με τη Νέα Αριστερά δεν υπάρχουν πια. Αλλά δεν είναι αυτός ο στρατηγικός στόχος. Είναι πιο σημαντικό και πιο μεγάλο το προοδευτικό ψηφοδέλτιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι απειλή προς κανέναν».

Για το ενδεχόμενο «κόμμα Καρυστιανού» απάντησε: «Η κ. Καρυστιανου δίνει έναν μεγάλο αγώνα που τον σέβομαι. Και συνεχίζουμε να τον στηρίζουμε. Δεν θα επέτρεπα να μπλέξουμε τον αγώνα αυτό σε κομματικές σκοπιμότητες».

Φάμελλος: Μια προοδευτική κυβέρνηση και τον ΦΠΑ θα μειώσει και την αγορά θα ελέγξει

Αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική: «Αν η μείωση του ΦΠΑ δεν αποδίδει, τότε γιατί η κυβέρνηση μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά;» ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε ότι «το επιχείρημα του πρωθυπουργού είναι υποκριτικό». Σημείωσε ότι η Ευρώπη προτρέπει την κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων.

«Μια προοδευτική κυβέρνηση και τον ΦΠΑ θα μειώσει και την αγορά θα ελέγξει για να φτάσει το όφελος στον καταναλωτή», είπε και πρόσθεσε: «Για έναν χρόνο προτείνουμε να υπάρχει αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Είναι ποσοτικοποιημένο με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 1,8 δισεκατομμύρια. Εμείς το ξέρουμε καλά. Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς δεν ξέρει να κάνει δημοσιονομικό προγραμματισμό και έπεσε έξω 6,5 δισ. στα έσοδα πέρυσι.

Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία πέρυσι εισέπραξε από την αγορά και τα νοικοκυριά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους πάνω από τον στόχο του πλεονάσματος. Είναι καλή μια τέτοια κυβέρνηση; Είναι δημοσιονομικά επαρκής; […] Μια τέτοια κυβέρνηση έχει πρώτα απ’ όλα την υποχρέωση να πει στην κοινωνία «συγγνώμη».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία που μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είχαμε δέκα συνεχόμενα τρίμηνα με θετική ανάπτυξη. «Κατά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε καμία αύξηση στο ρεύμα. Πέρυσι η ΔΕΗ την οποία πουλήσανε είχε κέρδη 1,8 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του 2025 βλέπουμε ρεκόρ μερισμάτων και κερδών για λίγες εταιρείες ενώ το σύνολο των μικρομεσαίων έχουν προβλήματα», πρόσθεσε και συμπλήρωσε αναφερόμενος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη:

«Μια κυβέρνηση, που έξι χρόνια μετά σκέφτεται να κάνει κάτι για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια -όταν έχει βάλει πλάτη στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια- είναι μια κυβέρνηση ελλιπής.