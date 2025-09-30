newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:18

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας

Όσα είπε ο Φάμελλος για τον Αλέξη Τσίπρα - Η πρόταση για «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές»

Σύνταξη
Την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής, επισήμανε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος,  σε συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤnews, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις από όσους στο εσωτερικό του κόμματος, τις τελευταίες μέρες μιλούν για «ελέφαντα στο δωμάτιο» δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα.

Κληθείς να σχολιάσει αυτή την αναφορά ο κ. Φάμελλος αντέτεινε πως ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο κ. Τσίπρας αλλά η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος. «Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος έχει μιλήσει για ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης, για προοδευτική προοπτική και για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Ήταν μαζί μας στο Συνέδριο που συμφωνήθηκε να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η κυβερνώσα διάσταση του εγχειρήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει την στρατηγική της επόμενης ημέρας και πρέπει να έχουμε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης που περιλαμβάνει και συνεργασίες. Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάμε πολύ συχνά», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ανάγκη συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων»

Ως προς τις συνεργασίες, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει και συνεχίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της συνεργασίας και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται προς όλη την προοδευτική κοινωνία. Είπε χαρακτηριστικά: «Η πρόταση κατατίθεται πρώτα στους πολίτες. Αν δεν υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία τότε καμία πρόταση δεν γίνεται πραγματικότητα.  Επίσης έχει απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και στην Νέα Αριστερά. Θα ήθελα να συμμετέχει και το ΚΚΕ, αλλά έχει επιλέξει να μην το κάνει».

Ειδικότερα ανέφερε πως : «Απαιτείται όχι μόνο διάλογος και καλή σχέση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα (το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά) αλλά να υπάρχει και κοινή δράση. Ζήτησα να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Πρότεινα κοινοβουλευτική συμπόρευση, πρότεινα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουμε και κοινές διεκδικήσεις στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει θετική απάντηση και αυτό είναι έλλειμμα. Ο κόσμος μας λέει «συνεργαστείτε και συσπειρωθείτε». Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ήδη αποφασίσαμε να κάτσουμε στο κοινό τραπέζι διαμόρφωσης του προοδευτικού ψηφοδελτίου και κοινής δράσης. Απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά είπε «Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές. Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει δισταγμός και αναβλητικότητα»».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της Νέας Αριστεράς είπε: «Μας ενδιαφέρει η ανάκτηση της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κάλπης και πολλά από από αυτά που μας χώρισαν με τη Νέα Αριστερά δεν υπάρχουν πια. Αλλά δεν είναι αυτός ο στρατηγικός στόχος. Είναι πιο σημαντικό και πιο μεγάλο το προοδευτικό ψηφοδέλτιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι απειλή προς κανέναν».

Για το ενδεχόμενο «κόμμα Καρυστιανού» απάντησε: «Η κ. Καρυστιανου δίνει έναν μεγάλο αγώνα που τον σέβομαι. Και συνεχίζουμε να τον στηρίζουμε. Δεν θα επέτρεπα να μπλέξουμε τον αγώνα αυτό σε κομματικές σκοπιμότητες».

Φάμελλος: Μια προοδευτική κυβέρνηση και τον ΦΠΑ θα μειώσει και την αγορά θα ελέγξει

Αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική: «Αν η μείωση του ΦΠΑ δεν αποδίδει, τότε γιατί η κυβέρνηση μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά;» ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε ότι «το επιχείρημα του πρωθυπουργού είναι υποκριτικό». Σημείωσε ότι η Ευρώπη προτρέπει την κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων.

«Μια προοδευτική κυβέρνηση και τον ΦΠΑ θα μειώσει και την αγορά θα ελέγξει για να φτάσει το όφελος στον καταναλωτή», είπε και πρόσθεσε: «Για έναν χρόνο προτείνουμε να υπάρχει αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα. Είναι ποσοτικοποιημένο με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 1,8 δισεκατομμύρια. Εμείς το ξέρουμε καλά. Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς δεν ξέρει να κάνει δημοσιονομικό προγραμματισμό και έπεσε έξω 6,5 δισ. στα έσοδα πέρυσι.

Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία πέρυσι εισέπραξε από την αγορά και τα νοικοκυριά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους πάνω από τον στόχο του πλεονάσματος. Είναι καλή μια τέτοια κυβέρνηση; Είναι δημοσιονομικά επαρκής; […] Μια τέτοια κυβέρνηση έχει πρώτα απ’ όλα την υποχρέωση να πει στην κοινωνία «συγγνώμη».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία που μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είχαμε δέκα συνεχόμενα τρίμηνα με θετική ανάπτυξη. «Κατά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε καμία αύξηση στο ρεύμα. Πέρυσι η ΔΕΗ την οποία πουλήσανε είχε κέρδη 1,8 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του 2025 βλέπουμε ρεκόρ μερισμάτων και κερδών για λίγες εταιρείες ενώ το σύνολο των μικρομεσαίων έχουν προβλήματα», πρόσθεσε και συμπλήρωσε αναφερόμενος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη:

«Μια κυβέρνηση, που έξι χρόνια μετά σκέφτεται να κάνει κάτι για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια -όταν έχει βάλει πλάτη στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια- είναι μια κυβέρνηση ελλιπής.

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά
in Confidential 30.09.25

Στη Βουλή αρκετοί «έσχες» πολλά, το «πόθεν» δεν το λένε πουθενά και ο λαός θα κατέβει στο δρόμο γιατί με 13ωρα δουλειά «πόθεν έσχες» ζωή ρε φουκαρά

Δημοσίευσαν νούμερα πολλά στα «πόθεν έσχες» για να ξεχαστεί έστω για λίγο ο αριθμός «57» και του ΟΠΕΚΕΠΕ η βρωμιά. Καλά κρατιούνται οι πολιτικοί ταγοί εκτός από τη Λατινοπούλου που φυτοζωεί.

Σύνταξη
Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Ινστιτούτα, κόμμα(τα) και στο βάθος…Τσίπρας

To νέο «ραντεβού» των προοδευτικών Ινστιτούτων- Τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος στην κεντροαριστερά και οι λογαριασμοί χωρίς τον…ξενοδόχο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
