Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Το φάντασμα του πρώην πρωθυπουργού πλανάται πάνω από την Κουμουνδούρου και ρίχνει βαριά τη σκιά του στις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη για το μέλλον του κόμματος και την εκλογική του επιβίωση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να ισορροπήσει σε τεταμένο κλίμα κάνοντας σαφές από την αρχή ότι προτεραιότητά του είναι να μεγαλώσει το κόμμα δείχνοντας προς την Πατησίων και στο σχέδιό του να μπουν σε κοινή τροχιά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στελέχη του «μισού ΣΥΡΙΖΑ» – της επιρροής Πολάκη δηλαδή – έβαλαν επί τάπητος το θέμα «Τσίπρας» δείχνοντας καθαρά την πρόθεσή τους ακόμη και να συγκρουστούν όχι μόνο με τους συντρόφους τους αλλά και με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα αν φτιάξει δικό του κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κορυφαία στελέχη που αισθάνονται τουλάχιστον άβολα με τη συζήτηση που γίνεται για τον Αλέξη Τσίπρα και που γνωρίζουν ότι στο ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα δεν θα έχουν θέση, δεν πήραν το λόγο. Έστειλαν όμως τα μηνύματά τους δια αντιπροσώπων, δείγμα του ότι τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό όσο υποθετικά κι αν είναι δεν παύουν να τους προκαλούν νευρικότητα.

Οι αποσυνάγωγοι και ο αποστάτης

Το λόγο πήραν οι λεγόμενοι υπαρχηγοί του Παύλου Πολάκη, Τρύφωνας Αλεξιάδης και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όπως τους χαρακτηρίζουν οι σύντροφοί τους.

Ο πρώην Υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε εμφατικά ότι δεν γίνεται να μη βλέπουμε τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» εννοώντας σαφώς τον κ. Τσίπρα.

«Όποιος κάνει κίνηση εκτός ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποστάτης, όποιος είναι να φύγει, να φύγει τώρα» φέρεται να είπε ο κ. Αλεξιάδης με τους περισσότερους στην Πολιτική Γραμματεία να αντιλαμβάνονται ότι ο πρώην υπουργός εννοεί σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο έτερος υπαρχηγός Γιώργος Παναγιωτόπουλος μάλιστα φέρεται να ζήτησε βουλευτές και στελέχη να δηλώσουν σε χαρτί ότι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου που για πολλούς στο ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνουν το καρέ των αποσυνάγωγων ενός ενδεχόμενου νέου πολιτικού φορέα από τον κ. Τσίπρα δεν πήραν το λόγο στην Πολιτική Γραμματεία, ωστόσο το λόγο πήρε η κα Καστρυνάκη, η οποία απηχώντας για πολλούς την πρώην περιφερειάρχη φέρεται να είπε ότι αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας εκείνη θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.

Απάντηση από Ζαχαριάδη και Ραγκούση

Το γάντι που πέταξε ο κ. Αλεξιάδης το σήκωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνοντας με νόημα ότι «ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας αλλά η κυβερνώσα προοπτική του χώρου μας».

Ο Γιάννης Ραγκούσης μάλιστα ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη πιο κάθετος απέναντί τους εκφράζοντας την απόλυτη διαφωνία του «όχι ως προς το τι θα κάνει ο Τσίπρας, αλλά ως προς το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ» επισημαίνοντας ουσιαστικά ότι δεν είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν στο τέλος της ημέρας.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος από την εκδήλωση της Παλλήνης το βράδυ της Τετάρτης με τη συμμετοχή της Λούκας Κατσέλη, του Δημήτρη Τζανακόπουλου από τη Νέα Αριστερά και του Διονύση Τεμπονέρα.

Η αιχμή του ήταν σαφής προς όλους όσοι εμφανίζονται να καθοδηγούν τις εξελίξεις σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι ο λαός δεν κατατάσσει τους πολιτικούς ως ηγέτες, όταν ακόμη τους αναζητά, όπως είπε για να προσθέσει ότι «κανέναν πραγματικό ηγέτη που καταγράφηκε ως τέτοιος τελικά στην πολιτική ιστορία δεν τον είχαν κρατήσει δέσμιο, σοφοί που έπρεπε να ακούσει πριν χαράξει τον δρόμο ή παλιοί συνοδοιπόροι».

«Να γυρίσουν με τις έδρες, τώρα»

Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε σε αρκετά στελέχη και σε κάποιους μάλιστα και αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι ο κ. Φάμελλος σε αυτό το βαρύ κλίμα της Πολιτικής Γραμματείας επανέλαβε αυτό που είχε πει και στη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, όταν δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων για το πως θα αντιδράσει αν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει κόμμα.

«Θα είναι αδιανόητο να μην υπηρετήσουμε όλοι μας το σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει στο Συνέδριο για ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ» είπε απαλείφοντας βέβαια αυτή τη φορά τη λέξη «ανεξαρτητοποιήσεις» δίπλα από το αδιανόητο.

Στα ανοίγματα του κ. Φάμελλου προς τους πρώην συντρόφους της Νέας Αριστεράς κορυφαία στελέχη του κόμματος δεν έδειξαν διατεθειμένοι να του βάλλουν πλάτη εύκολα.

Στο θέμα της συνεργασίας ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία προηγείται να ενωθούν άμεσα τα δυο κόμματα καθώς όπως πρόσθεσε «ο χώρος απαιτείται να αποκτήσει κυβερνώσα προοπτική και χρειάζονται συσπειρώσεις, αλλά δεν μπορεί η όποια προσπάθεια να είναι μόνο για εκλογική συνεργασία».

Η λογική που κυριαρχεί πάντως σε αυτή τη φάση που το τρένο της επανασυγκόλλησης για πολλούς έχει χαθεί είναι ότι «δεν μπορείς να λες δεν συνεργάζομαι τώρα, αλλά θα μπορώ στις εκλογές σε λίγους μήνες».

Με ένα «κατά»

Στην ισορροπητική στάση του κ. Φάμελλου απέναντι σε στελέχη όπως ο κ. Πολάκης ή ο Νίκος Παππάς, μπαίνουν και τα αντίβαρα κορυφαίων στελεχών που δεν χαρίζονται στο πρόεδρο.

Ο Γιάννης Ραγκούσης φαίνεται ότι ήταν εκείνος που δεν ψήφισε την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας διαφωνώντας με το δημοσιονομικό αποτύπωμα των προτάσεων του κ. Φάμελλου στη ΔΕΘ. Πολλοί θυμούνται ακόμη το πύρινο άρθρο του για το πρόγραμμα Κασσελάκη για τον ίδιο λόγο, ενώ για αυτόν το λόγο όπως φαίνεται δεν ανέβηκε και στην ομιλία του κ. Φάμελλου στη ΔΕΘ.