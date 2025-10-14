Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς η κίνηση το πρωί της Τρίτης (14/10) είναι αρκετά αυξημένη, ειδικά σε βασικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται, όπως σχεδόν σε καθημερινή βάση, στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και στα δύο ρεύματα, με τις ουρές να «γράφουν» ήδη τα πρώτα χιλιόμετρα.

Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα να ακινητοποιούνται πλήρως.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου η κίνηση παρουσιάζει σημαντική δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα, ξεκινώντας από το Χαϊδάρι και φτάνοντας έως τον Σκαραμαγκά.

Με… μηδενικές ταχύτητες στο κέντρο

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο δεν λείπει ούτε από το κέντρο της Αθήνας, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ροής, καθώς οι ουρές των οχημάτων επεκτείνονται κατά μήκος της λεωφόρου.

Στη λεωφόρο Συγγρού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μικρές, αλλά αισθητές καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου, από τον Νέο Κόσμο έως και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, ενώ και η λεωφόρος Αλεξάνδρας παρουσιάζει τμηματική συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Πεδίον του Άρεως.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Αμαρουσίου και συνεχίζονται έως τον κόμβο της Βασιλίσσης Σοφίας, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.