Βουλή: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, με 158 «υπέρ» έναντι 109 «όχι», το εργασιακό νομοσχέδιο
Το εργασιακό νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και δύο ανεξάρτητοι.
Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η ΝΔ επί της αρχής και των άρθρων του, το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους».
Πόσοι ψήφισαν το άρθρο 7 για το 13ωρο εργασίας
Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.
Ειδικότερα:
Υπέρ της αρχής του, σε σύνολο 267 παρόντων βουλευτών, τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 109 βουλευτές καταψήφισαν.
Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών
Σημειώνεται ότι αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου συγκέντρωσαν ευρύτερη αποδοχή από 160 μέχρι 230 ψήφους υπέρ.
