Βουλή: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, με 158 «υπέρ» έναντι 109 «όχι», το εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 14:41

Βουλή: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, με 158 «υπέρ» έναντι 109 «όχι», το εργασιακό νομοσχέδιο

Το εργασιακό νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και δύο ανεξάρτητοι.

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η ΝΔ επί της αρχής και των άρθρων του, το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους».

Πόσοι ψήφισαν το άρθρο 7 για το 13ωρο εργασίας

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα:

Υπέρ της αρχής του, σε σύνολο 267 παρόντων βουλευτών, τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 109 βουλευτές καταψήφισαν.

Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών

Σημειώνεται ότι αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου συγκέντρωσαν ευρύτερη αποδοχή από 160 μέχρι 230 ψήφους υπέρ.

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο» υποστηρίζοντας ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Ακόμη εκτόξευσε βολές για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
