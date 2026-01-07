Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι πρόσφατες δηλώσεις για την τεράστια νήσο, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης, μετέδωσαν χθες Τρίτη αμερικανικά ΜΜΕ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mark Schiefelbein, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).

Ο Τραμπ ζήτησε επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφουν οι New York Times

Ο κ. Ρούμπιο έκανε τα σχόλια αυτά σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση κοινοβουλευτικών των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν.

Η εφημερίδα New York Times, σε παρόμοιο δημοσίευμά της, ανέφερε πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο ρεπουμπλικάνος είχε διατυπώσει την ιδέα ήδη κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα (2017-2021). Η αμερικανική κυβέρνηση τελευταία κλιμακώνει τη ρητορική της όσον αφορά τη Γροιλανδία.

Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες μελετώνται είναι και η «χρήση του στρατού», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η επιλογή «του στρατού»

Ο Ντόναλτν Τραμπ «κατέστησε γνωστό με σαφήνεια ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι προτεραιότητα εθνικής ασφαλείας για τις ΗΠΑ και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής.

»Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν φάσμα επιλογών για την εκπλήρωση αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε κείμενό της που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.