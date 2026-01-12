Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες προξενείο στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με την Κατρίν Βοτρέν, αυτή η απόφαση δείχνει τον σεβασμό στην αυτονομία της Γροιλανδίας.

Κατά την επίσκεψή του στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στις 15 Ιουνίου του 2025, ο Μακρόν είχε αναφερθεί στο επικείμενο άνοιγμα γενικού προξενείου, στην αυτόνομη περιοχή της Δανίας, δηλώνοντας ότι η Γαλλία επιθυμεί «να είναι πιο κοντά στους Γροιλανδούς, στο πλευρό τους».

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η άμυνα της Γροιλανδίας βασίζεται «σε έλκηθρα που σέρνουν δύο σκύλοι», για να καταδείξει πόσο εύκολο θα ήταν να γίνει μια στρατιωτική επέμβαση.

Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας επισήμανε ότι η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Στο ενδεχόμενο να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, η Κατρίν Βοτρέν επισήμανε:

«Υπάρχει, από το 1951, μια συμφωνία άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Γροιλανδίας. Εκ παραλλήλου οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν δανική υπηκοότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν αύριο αμερικανικά στρατεύματα επιτίθεντο στη Γροιλανδία, θα είχαμε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα επιτίθετο σε άλλη χώρα-μέλος. Μια τέτοια κατάσταση θα συνιστούσε μια εξαιρετικά σοβαρή και ανησυχητική κλιμάκωση».

«Δεν τους αφήνουμε μόνους τους»

Η Κατρίν Βοτρέν είπε επίσης ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν οι Γάλλοι «έτοιμοι να πολεμήσουν εκείνη τη στιγμή;», η υπουργός Άμυνας απάντησε: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ας μην είμαστε εμείς αυτοί που κλιμακώνουν μια κρίση».