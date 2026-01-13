newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο. Και μπορεί να μιλάει για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι τα ορυκτά της και η απεξάρτηση από την Κίνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει στόχο του να χτίσει μια αμερικανική αυτοκρατορία. Και επιθυμεί διακαώς η Γροιλανδία να αποτελέσει μέρος της. Όχι μόνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αλλά –και πιθανόν κυρίως- για τον πλούτο της σε ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Σε ανάλυση του CNN επισημαίνεται ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ βλέπουν τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας ως μέσο να χαλαρώσουν τον ασφυκτικό έλεγχο της Κίνας στις σπάνιες γαίες. Τα σπάνια αυτά ορυκτά είναι κρίσιμα για κάθε τομέα της οικονομίας και της άμυνας. Από τα μαχητικά αεροσκάφη και τα λέιζερ μέχρι ηλεκτρικά οχήματα και τους μαγνητικούς τομογράφους.

«Τη χρειαζόμαστε»

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία… Είναι τόσο στρατηγική αυτή τη στιγμή», έχει δηλώσει ο Ντόναλντ  Τραμπ. «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο», έχει πει επίσης.

Και ο πρώην σύμβουλός του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Μάικ Βαλτς, από το 2024 είχε δηλώσει στο Fox News το 2024 ότι η κυβέρνηση θα εστιάσει στα «κρίσιμα ορυκτά» και τους «φυσικούς πόρους».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό που εμποδίζει τις ΗΠΑ να αποκτήσουν πρόσβαση στα ορυκτά που έχει το υπέδαφος στη Γροιλανδία δεν είναι η ιδιοκτησία της. Είναι το περιβάλλον της Αρκτικής.

Και οι λόγοι είναι πολλοί. Ο πρώτος, το γεγονός ότι πολλά από τα κρίσιμα κοιτάσματα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. Εκεί, το στρώμα του πολικού πάγου φτάνει σε βάθος ενάμισι χιλιομέτρου. Και είναι νύχτα το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Ο δεύτερος, η έλλειψη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού για να εξορυχθούν τα πολύτιμα αυτά στοιχεία.

Ο Μάλτε Χιούμπερτ, του «Αρκτικού Ινστιτούτου», είπε: «Καλύτερα να κάνετε εξόρυξη στη Σελήνη», διότι στη Γροιλανδία «είναι χειρότερα από ό,τι στη Σελήνη».

Για τον Χιούμπερτ, η ιδέα της μετατροπής της Γροιλανδίας σε εργοστάσιο σπάνιων γαιών της Αμερικής «είναι επιστημονική φαντασία. Είναι απλώς εντελώς τρελό». Η Γροιλανδία καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 80% από πάγο. Η εξόρυξη στην Αρκτική μπορεί να κοστίζει πέντε έως δέκα φορές πιο ακριβά από ό,τι οπουδήποτε αλλού.

«Ναι» στην οικονομική συνεργασία

Είναι σαφές ότι η επέμβαση στη Βενεζουέλα έπαιξε ρόλο στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Πιστεύει ότι εύκολα θα θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, συνεπώς θεωρεί ότι μπορεί να κάνει το ίδιο με τον ορυκτό πλούτο στη Γροιλανδία.

Αλλά οι δύο περιοχές έχουν ουσιαστικές διαφορές –εκτός από γεωγραφικές.

Πέρα από το γεγονός ότι η Γροιλανδία είναι έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, είναι επίσης ανοιχτή στις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν εκεί. Επίσης, απολαμβάνει πολιτική σταθερότητα. Και οι κάτοικοι λένε ότι λένε «ναι» στην οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, αν δεν υπάρχει επιθετικότητα.

Ο Κρίστιαν Κέλντσεν, διευθύνων σύμβουλος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου της Γροιλανδίας, αναρωτήθηκε, μιλώντας στο CNN: «Δεν βλέπω την ανάγκη να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Είμαστε ανοιχτοί σε επενδύσεις και συνεργασία με Αμερικανούς. Γιατί να λένε κάτι σαν “καταλάβετε τη χώρα”; Αφού μπορούν να πάρουν αυτό που θέλουν, απλώς δείχνοντας καλή συμπεριφορά».

Το μυθικό «δοχείο με το χρυσό»

Ο Γιάκομπ Φουνκ Κίρκεργκαρντ, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πέτερσον για τη Διεθνή Οικονομία, έθεσε το ζήτημα και από μια άλλη οπτική. Επισήμανε ότι μπορεί η μεγαλύτερη φαντασίωση είναι να πείσεις τις αμερικανικές επιχειρήσεις να ρισκάρουν στη Γροιλανδία.

Και κάνοντας μια αναφορά στο «δοχείο με τον χρυσό», ένα μύθο της Ιρλανδίας είπε: «Αν πράγματι  υπήρχε το δοχείο των ξωτικών στο τέλος του ουράνιου τόξου στη Γροιλανδία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα είχαν ήδη πάει εκεί».

Επιπλέον, ο Κίρκεργκαρντ, πρώην συνεργάτης του υπουργείου Άμυνας της Δανίας, τόνισε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να υποστηρίξει κανείς την πολύ μεγάλη αρχική επένδυση που θα απαιτηθεί. Και εξήγησε ότι, όπως και στη Βενεζουέλα, μόνο εγγυήσεις του αμερικανικού δημοσίου –δηλαδή χρήματα των φορολογούμενων- θα μπορούσαν, ίσως, να πείσουν τις επιχειρήσεις να πάνε στην Αρκτική.

«Αλλά είναι αυτό καλή βάση για να αγοράσει κανείς μια περιοχή; Η απάντηση είναι όχι στη Γροιλανδία. Ακριβώς όπως και στη Βενεζουέλα».

Ο ρόλος του περιβάλλοντος

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η κλιματική κρίση θα κάνει τη «βρόμικη δουλειά». Θα λιώσουν οι πάγοι και θα ανοίξουν οικονομικές ευκαιρίες. Αλλά όταν μιλάμε για τη Γροιλανδία, τα πράγματα δεν είναι απλά. Σύμφωνα με τον Μάλτε Χιούμπερτ, πράγματι, το λιώσιμο των πάγων έχει ανοίξει ορισμένες ναυτιλιακές οδούς. Ταυτόχρονα, έχει κάνει το έδαφος λιγότερο σταθερό για γεωτρήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Η Γροιλανδία «δεν είναι η Μεσόγειος ή η μπανιέρα σας. Υπάρχει απλώς λιγότερος πάγος», είπε.

Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν θέσει αυστηρούς κανονισμούς για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον. Οι κανόνες αυτοί επίσης αυξάνουν τη δυσκολία και το κόστος εξόρυξης. Και αν ο Ντόναλντ Τραμπ –που θεωρεί παρεμπιπτόντως την κλιματική αλλαγή απάτη- προσπαθήσει να τους εξαφανίσει, θα χάσει κάθε πιθανότητα να γίνει δημοφιλής.

Συνεπώς, κατά τον Φανκ Κίρκεργκαρντ, «θα βρεθεί αντιμέτωπος με εχθρική τοπική πολιτική κατάσταση».

Ο φίλος που αποδείχθηκε νταής

Όπως επισημαίνει το CNN, η πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ πιθανότατα θα απαιτούσε δημοψήφισμα. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 6% τάσσεται υπέρ της ένταξης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών, 85%, δήλωσε ότι δεν θέλει να συμβεί αυτό.

Και καθώς εντείνεται η επιθετική ρητορική περί «κατάληψης» της Γροιλανδίας, ο Άνταμ Λατζούνες, πρόεδρος της καναδικής και αρκτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο St. Francis Xavier, τονίζει ότι υπονομεύονται οι οικονομικοί και στρατηγικοί στόχο των ΗΠΑ.

Στη Δανία και τη Γροιλανδία «οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον φίλος και εταίρος, αλλά νταής στον οποίο πρέπει να αντισταθούν», είπε. Και το επιβεβαιώνει ο Κρίστιαν Κέλντσεν: «Προς το παρόν, οτιδήποτε αμερικανικό αποτελεί κόκκινο πανί» για τον τοπικό πληθυσμό, είπε. «Όλοι αναρωτιούνται: Θα υποστηρίξω κάποιον να κατακτήσει τη χώρα μου;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: «Αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» η πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή
«Αποκρουστική ενέργεια» 13.01.26

Πυρπόλησαν συναγωγή στην πολιτεία του Μισισιπή

Νεαρός 19 ετών κατηγορείται για την πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «αποκρουστική» και «αντισημιτική».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»
Μαρκ Κέλι 13.01.26

«Στασιαστής» γερουσιαστής μηνύει τον Χέγκσεθ

Ο Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον είχε κατηγορήσει για «στάση», ξεκινώντας διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, ενώ ο Τραμπ είχε κάνει λόγο ακόμα και για «θανατική ποινή».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ενωση
«Νέα ατζέντα» 13.01.26

Η Βενεζουέλα τα βρίσκει και με την ΕΕ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία είχε επιβάλει κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την Μαρία Ματσάδο.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Στη Μινεάπολη 13.01.26

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου
Βρυξέλλες 12.01.26

Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου

Ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, Μαξίμ Πρεβό, κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στις Βρυξέλλες για να εκφράσει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στη χώρα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
Ιαπωνία 12.01.26

Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων

Η Ai, η θηλυκή χιμπατζής που εντυπωσίασε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, πέθανε σε ηλικία 49 ετών στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα
Κόσμος 12.01.26

Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα

Ο Άινχορν δεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, αλλά πέρυσι ανακρίθηκε από ισραηλινούς ανακριτές στη Σερβία - Όπως αποκάλυψε η Haaretz είχε επαφές με στελέχη της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2023

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» η πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή
«Αποκρουστική ενέργεια» 13.01.26

Πυρπόλησαν συναγωγή στην πολιτεία του Μισισιπή

Νεαρός 19 ετών κατηγορείται για την πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «αποκρουστική» και «αντισημιτική».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»
Μαρκ Κέλι 13.01.26

«Στασιαστής» γερουσιαστής μηνύει τον Χέγκσεθ

Ο Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον είχε κατηγορήσει για «στάση», ξεκινώντας διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, ενώ ο Τραμπ είχε κάνει λόγο ακόμα και για «θανατική ποινή».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ενωση
«Νέα ατζέντα» 13.01.26

Η Βενεζουέλα τα βρίσκει και με την ΕΕ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία είχε επιβάλει κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την Μαρία Ματσάδο.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου
Υπό το μηδέν 13.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα - Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά - Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου

Κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ισχυρός παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Χιόνια και στην Πάρνηθα.

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Στη Μινεάπολη 13.01.26

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
FA Cup 13.01.26

Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Μπουρλότο» 12.01.26

Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής - Μπρα ντε φερ για γερά νεύρα

«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο