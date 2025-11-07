Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο αναζητά νέους τρόπους επανασύνδεσης με το κοινό του, η μικρομεσαία αλλά φιλόδοξη Cowdenbeath FC έκανε το πιο… απρόσμενο βήμα. Η ομάδα που αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία της Σκωτίας ανακοίνωσε πως καθιερώνει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους, γράφοντας έτσι τη δική της μικρή ιστορία στα ποδοσφαιρικά χρονικά.

Με μια ευρηματική πρωτοβουλία που συνδυάζει κοινωνική ευαισθησία, επικοινωνιακή φρεσκάδα και λίγη δόση χιούμορ, οι υπεύθυνοι του συλλόγου προσφέρουν στους πιστούς (κυριολεκτικά και μεταφορικά) φίλους του ανθρώπου τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Η “κάρτα διαρκείας σκύλου” κοστίζει μόλις 25 λίρες, ποσό εφάπαξ, και συνοδεύεται από συλλεκτικό κονκάρδα-ταυτότητα και ειδικό κορδόνι λαιμού που θα φέρει τη φωτογραφία του κατοικιδίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Cowdenbeath, η κίνηση αυτή στοχεύει όχι απλώς να προσελκύσει την προσοχή των ΜΜΕ, αλλά και να ενισχύσει τη σχέση της ομάδας με την τοπική κοινότητα, προβάλλοντας ένα πιο φιλικό και προσιτό πρόσωπο. «Στο γήπεδό μας, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι — ακόμα και με τέσσερα πόδια», σχολίασε με χαμόγελο εκπρόσωπος του συλλόγου, τονίζοντας πως τα ζώα θα έχουν χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους ώστε να παρακολουθούν με ασφάλεια τους αγώνες.

Αν και η ιδέα ακούγεται παιχνιδιάρικη, δεν είναι χωρίς ουσία. Σε μια εποχή όπου οι επαρχιακοί σύλλογοι παλεύουν να διατηρήσουν ζωντανό το κοινό τους, τέτοιες κινήσεις γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι σκύλοι μπορεί να μη φωνάζουν συνθήματα, μα η παρουσία τους στις κερκίδες σίγουρα θα γεμίσει χαμόγελα.

Ίσως η πρωτοβουλία της Cowdenbeath να εμπνεύσει κι άλλες ομάδες να ακολουθήσουν το παράδειγμα: ένα ποδόσφαιρο πιο ανθρώπινο, όπου ακόμα και οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου μπορούν να γίνουν μέρος της μαγείας του παιχνιδιού.