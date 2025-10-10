Σκωτσέζικα ΜΜΕ: «Τραγωδία για τους Έλληνες, μια… τέλεια ληστεία για τη Σκωτία» (pic)

Σε ένα ματς που η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το γκολ του Τσιμίκα στο 62′, ήρθαν τα πάνω-κάτω στη συνέχεια, η Σκωτία πέτυχε τρία γκολ και πήρε μία απίστευτη νίκη με 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «γαλανόλευκη» ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησε ευκαιρίες και έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο, ωστόσο πλήρωσε ακριβά τα λάθη της άμυνας και την αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις πίσω από Δανία και Σκωτία, και πλέον χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Τι γράφουν για το Σκωτία – Ελλάδα

Από την πλευρά τους, τα σκωτσέζικα μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι το αποτέλεσμα ήταν πέρα από κάθε λογική. Η «Scottish Sun» χαρακτήρισε το παιχνίδι «τραγωδία για τους Έλληνες και μια τέλεια ληστεία για τη Σκωτία», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η νίκη έκανε το κοινό να πιστέψει ότι κάποια πράγματα απλώς είναι γραφτό να συμβούν. Η Σκωτία κέρδισε ένα ματς που σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχε χάσει».

Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και η «Daily Record», σημειώνοντας πως «οι παίκτες του Στιβ Κλαρκ αψήφησαν τις πιθανότητες και πέτυχαν μια εκπληκτική ανατροπή που κρατά ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Defiant Scotland take step towards World Cup as remarkable fightback avoids Greek tragedy – 5⃣ talking points 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇷https://t.co/OaQF5ku6Su pic.twitter.com/OeeoyvpseY — Daily Record Sport (@Record_Sport) October 9, 2025

Ακόμη και το «BBC» στάθηκε στο παράδοξο της αναμέτρησης, γράφοντας ότι «η Σκωτία επικράτησε με τρόπο ανεξήγητο», κάνοντας αναλογίες με τα μεγάλα «μυστήρια της φυσικής και της ζωής».

‘Chronic Scotland prevail in Hampden head-wrecker’ https://t.co/0172SDjB1m — BBC News (UK) (@BBCNews) October 10, 2025

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σκωτσέζων, Στιβ Κλαρκ, δεν έκρυψε την ειλικρίνειά του, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα της Ελλάδας:

«Νομίζω πως η Ελλάδα ήταν καλύτερη για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Στο ποδόσφαιρο, όμως, δεν κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα. Όταν το σκορ έγινε 1-1, καταλάβαμε ότι υπήρχε ευκαιρία και την αρπάξαμε. Ίσως να μην ήμασταν οι καλύτεροι σήμερα, αλλά αυτές είναι οι νίκες που χτίζουν χαρακτήρα και σε οδηγούν στα μεγάλα τουρνουά».